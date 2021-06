Abrirá en un año Línea 12 del Metro de la CDMX: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que en un año la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (Metro) estará nuevamente en funcionamiento, esto tras la reunión que estabelció con el empresario Carlos Slim Helú y la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum.

"Yo ya puedo decirle a la gente de Tláhuac y a la gente de Iztapalapa y de Chalco, los que utilizan este sistema de transporte, que a más tardar en un año está funcionando de nuevo la línea, con toda la seguridad, y es mi palabra. Todo completo (incluyendo el tramo elevado)", aseguró López Obrador.

En conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal mencionó que se hará una revisión completa de toda la línea dorada para llevar a cabo una reconstrucción de la obra.

"Se va a hacer una revisión completa, ya se está llevando a cabo y yo me hago cargo de eso y también, para que no se malinterprete, esta fue una iniciativa de la Jefa de Gobierno a la que apoyo y respaldo, pero si hace falta dejo empeñada mi palabra de que vamos a resolver el problema. Estoy hablando de una construcción o reconstrucción de la obra.

"Y lo mismo en el caso judicial, que se hagan las investigaciones como se están haciendo, que se castigue a los responsables y se atienda a los familiares de las víctimas y se reparen los daños", dijo AMLO.

El Presidente descartó que ingenieros militares vayan a colaborar en las labores de reconstrucción y aseguró que todos los acuerdos se han dado con empresas.

"Carlos Slim es un hombre responsable y es un empresario con dimensión social. Entonces, vamos a contar con el apoyo y aquí, eso es lo que espero, vamos a informar al pueblo de México", señaló.

López Obrador agregó que él con mucho gusto se hará cargo de informar sobre los avances en la Línea 12 para defenderse de las campañas de desprestigio que circulan en los medios de comunicación sobre este tema.

"Entonces tenemos que ir cuidando lo que decimos, manejar bien la geometría del lenguaje, poner las palabras porque ustedes están en su papel de preguntar y a ver si me ensarto. Si, así es. Si la ensartas, pierdes y si no la ensartas, perdistes. Es como caminar en la cuerda floja, pero eso es importante, el diálogo, el debate y vamos a seguir informando", finalizó.

Continúa ocupación hospitalaria por Covid-19 en la CDMX al 7%: Claudia Sheinbaum

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, informó que la ocupación hospitalaria en la capital por enfermos de Covid-19 se mantiene al 7%, siendo este uno de los porcentajes más bajos registrados en lo que va del 2021.

La mandataria capitalina agregó que hasta el miércoles 23 de junio el número de camas generales ocupadas fue de 370, es decir, cinco espacios más que los registrados el día 21 del mismo mes.

Mientras tanto, la cifra de camas con ventilador ocupadas en la CDMX fue de 214, es decir, cuatro espacios más que el balance de hace dos días.

En cuanto al acumulado de casos confirmados de coronavirus, se enumeraron 676 mil 145, registro que representa un aumento de mil 223 en el último balance.

Respecto a los fallecimientos a causa del virus SARS-CoV-2, se registraron 56 muertes más que forman parte un total de 44 mil 278 fallecimientos en la capital.

No hay que bajar la guardia, insiste Sheinbaum

Claudia Sheinbaum Pardo destacó que durante la semana pasada en la que se presentó una estabilización en las hospitalizaciones, por lo que la próxima semana se mantendrán las mismas actividades del programa ‘Reactivar sin Arriesgar’.

Ante esto, la doctora consideró que es necesario mantener las medidas sanitarias para evitar un repunte en los ingresos a los nosocomios.

"Consideramos que tenemos que ser cautelosos y, al mismo tiempo, el llamado a la ciudadanía es de no bajar la guardia, estamos positivos en el sentido de que hay vacunas, que se está vacunando a los adultos mayores, pero eso no significa que bajemos la guardia", puntualizó.

La mandataria local señaló que en la capital se cuentan con suficientes camas en los hospitales.

"Les pido que no dejemos de cuidarnos: 1. No fiestas ni reuniones; 2. No lugares cerrados sin ventilación; 3. Sana distancia; 4. Lavado de manos; 5. Cubrebocas; 6. Si tienes síntomas, hazte la prueba. El #Covid19 no se va de vacaciones. Sigamos sin bajar la guardia", enfatizó Sheinbaum Pardo.