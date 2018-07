Absuelven a Mireles; contemplan demanda al Estado

Ciudad de México.- José Manuel Mireles, ex líder de las autodefensas en Michoacán, fue absuelto del delito de portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, por lo que su defensa prevé contrademandar al Estado.

El Segundo Tribunal Unitario de Circuito 11 revocó la resolución interlocutoria del juicio 137/2014 dictada el 15 de enero de 2016 que se instruyó contra Mireles por este delito.

Foto: Agencia Reforma

En ese sentido, declaró procedente el sobreseimiento de dicha causa con efectos de sentencia absolutoria, por lo que se ordenó su absoluta libertad.

Con este fallo concluye el proceso legal que mantuvo preso al ex autodefensa durante dos años y 10 meses.

Según la agencia Quadratin, el abogado Ignacio Mendoza, defensor de Mireles Valverde, señaló que en breve podría emprenderse una embestida legal en contra del Estado, ya que mantuvieron en prisión al ex líder de autodefensas por un delito no grave, que no precisa prisión.

Foto: Agencia Reforma

Se me fabricaron delitos cuando decidí salvar mi pueblo; consciente de ello seguí luchando

Estuve preso y hoy por fin, después de toda esta persecución política el Poder Judicial me declara inocente y absuelto de todo delito", señaló ayer Mireles a través de su cuenta de Twitter.

El médico fue detenido el 27 de junio de 2014 en Lázaro Cárdenas, Michoacán, en un operativo donde el Ejército y la Policía Federal reportaron haberle asegurado una pistola y un fusil de asalto, así como 4 envoltorios de mariguana y uno de cocaína.

El 11 de mayo de 2017, un juez federal le concedió la libertad provisional mediante el pago de una garantía de 30 mil pesos.