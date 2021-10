Acabaré con la venta de niñas en Guerrero: reprocha Evelyn Salgado el respeto a "los usos y costumbres"

Guerrero.- A través de su cuenta oficial de Twitter, Evelyn Salgado Pinea, gobernadora de Guerrero, se comprometió a erradicar la venta de niñas en el estado, señalando que es una práctica vergonzosa.

Además, en su mensaje, parece ser que respondió al presidente de México Andrés Manuel López Obrador, pues señaló que la venta de niñas no es algo que se deba escudar en los "usos y costumbres" de comunidades indígenas.

Esta presunta respuesta a AMLO viene meses después de que el presidente mexicano señaló en una de sus conferencias Mañaneras, que las comunidades indígenas, donde se ha registrado la venta de niñas, son sitios que actúan por usos y costumbres, y que defiende a capa y espada por sus valores ancestrales.

Incluso AMLO llegó a señalar que la venta de niñas no solo ocurría en comunidades indígenas a cambio de dinero, terrenos, ganado y cervezas, si no que era una práctica que las clases altas también realizan, así juntan a familias adineradas para hacerse más poderosas.

Tras declarar ello, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador recibió muchas críticas, y trascendió durante meses que fueron defendidos los "usos y costumbres" de las comunidades indígenas.

Por su parte Evelyn Salgado Pineda, gobernadora del estado mexicano Guerrero, ha sido clara en su mensaje, acabará con la venta de niñas, que en especial se ha detectado en comunidades indígenas, alejadas de las grandes ciudades.

"Me comprometo a terminar con la vergonzosa práctica de la venta de niñas, eso no debe existir y no se debe escudar en usos y costumbres algo que es una total violación a los derechos humanos de las mujeres", tuiteó este 15 de octubre Evelyn Salgado, el mismo día en que tomó protesta como gobernadora de Guerrero.

Leer más: Evely Salgado rinde protesta como gobernadora de Guerrero

Sin duda, un tema delicado para tratar, no obstante, Evelyn Salgado no reveló como planea hacer frente a este problema que ocurre en comunidades indígenas, por lo generalmente ubicadas en zonas montañosas de difícil acceso.