Acalorada discusión en el Senado de la Republica por hijo de AMLO

México.- Senadores de oposición mantuvieron acaloradas intervenciones en la sesión de este martes 15 de febrero, poniendo en tribuna la discusión sobre el punto de acuerdo por el que se exhorta a la Unidad de Inteligencia Financiera, a la FGR, a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación a que realicen una investigación exhaustiva, en el ámbito de sus atribuciones, en torno a las casas en Houston, Texas, en las que ha vivido el hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, José Ramón López Beltrán.

Debido a que, con la información publicada, se pueden constituir los delitos de conflicto de interés, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, asociación delictuosa y cohecho, señalaron los legisladores. Asimismo, pidieron que se investigue cuáles otros pagos, favores o contraprestaciones han recibido de la empresa Baker Hughes o de alguna otra empresa beneficiada por Pemex y el gobierno federal.

Persona políticamente expuesta

“Lamento el incidente, senadora, pero si me tengo que poner de cabeza para que se discuta la corrupción, lo voy a hacer. Qué lástima que el presidente no le haya enseñado a su hijo el valor más importante, que es la cultura del trabajo. Aquí no hay línea editorial a favor o en contra de nadie. Aquí hay un conflicto de interés y, detrás de él, hay corrupción”, afirmó la senadora Xóchitl Gálvez, del PAN.

Mencionó que José Ramón López Beltrán pertenece a lo que en la ley se cataloga como una persona políticamente expuesta, por lo que, al ser una persona políticamente expuesta, no es cualquier ciudadano, pues es el hijo del presidente.

La senadora del PRI Claudia Edith Anaya Mota señaló que el problema no es tener una mansión, porque la gente que trabaja, que lucha, que se esfuerza, tiene derecho a vivir bien; pero calificó de hipócrita la austeridad republicana que pregona el presidente, pero que no ejecuta.

“El problema no es tener una alberca. El problema es el muy probable conflicto de interés, porque ese chamaco no había trabajado en 40 años de su vida y, de repente, aparece en esa casa”, dijo la senadora priista Claudia Edith Anaya.

De carácter penal

La senadora Lilly Téllez le advirtió al presidente que él no está por encima de la ley y, en defensa de los periodistas que denunciaron la Casa Gris, le recordó que él mismo dijo al inicio de su administración como presidente que su compromiso era el de cumplir con la Constitución, pero lo acusó de convertirse en un “violador serial de la Constitución”.

“Le aviso también que usted, señor presidente, se ubica en un delicado supuesto de carácter penal. El artículo 219 del Código Penal Federal define al delito de intimidación como aquel que comete el servidor público que, por sí o por interpósita persona, utilizando la violencia física o moral, inhiba o intimide a cualquier persona para evitar que esta o un tercero denuncie, formule querella o aporte información relativa a la presunta comisión de una conducta sancionada por la legislación penal o por la Ley General de Responsabilidades Administrativas”, declaró.

Corrupción e ineficiencia

En su intervención, la senadora Kenia López Rabadán afirmó que el pueblo de México está molesto porque, mientras que los mexicanos estaban buscando oxígeno, o un hospital, o medicinas, la familia del presidente vivía en una mansión y nadaba en una alberca gigante.

“Son corruptos y son ineficientes. Y es necesario que el pueblo de México sepa, si hay una investigación clara y objetiva, si es que efectivamente, como nosotros lo aseguramos, hay tráfico de influencias, hay cohecho”, expuso.

Autoridad moral

Por su parte, el senador Ricardo Monreal Ávila, coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República, en sesión ordinaria, afirmó que Morena va a votar por que se considere la deliberación de obvia y urgente resolución, pues no tienen nada que ocultar.

“Nos asiste la razón, porque tenemos y nos acompaña la autoridad moral del presidente de México, porque vamos a vencer todas las intrigas, todas las calumnias y toda esta perversidad que terminará en el basurero de la historia”. Mandó un mensaje a los periodistas del país, expresando que en Morena se les respeta.

“No hay ningún comunicador, ninguno ni ninguna que, por sus ideas, orientaciones y opiniones, puedan ser traidores a nada”, dijo.

El Dato

Reportaje

El periodista de Mexicanos contra la Corrupción, Raúl Olmos, realizó una investigación en la que afirma que José Ramón López Beltrán contradice el discurso de austeridad de su papá, el presidente de México; primero ocupó una mansión de un millón de dólares, propiedad de un alto ejecutivo de una compañía petrolera que tiene contratos vigentes en Pemex, y luego se mudó a una residencia recién construida. En Estados Unidos, se mueve en una camioneta Mercedes-Benz valuada en 1.5 millones de pesos.