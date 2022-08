Acapara posiciones en elección de consejeros estatales de Morena, Clara Luz, titular del SESNSP

Monterrey, Nuevo León.- En la elección de consejeros estatales de Morena en Nuevo León, los ganadores fueron la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública federal (SESNSP), Clara Luz Flores, y su esposo, el aún priista Abel Guerra, quienes acapararon más de la mitad de las posiciones.

Los 120 consejeros estatales elegidos el domingo nombrarán el 14 de agosto al nuevo dirigente de Morena en Nuevo León, puesto que deberá corresponder a una mujer.

Fuentes morenistas consultadas en el Estado aseguraron que la pareja sumó unos 68 consejeros afines a ellos, que representan un 57 por ciento del total de 120 elegidos.

"Esta cantidad de consejeros les va dar poder (a Flores y Guerra) para maniobrar la dirigencia y las posiciones más fuertes, que son la Secretaría general, la Tesorería y la Secretaría de Organización", dijo una de las fuentes.

Incluso, señaló que el grupo de los ex Alcaldes de Escobedo ya perfilan a una tercia de donde saldría la nueva líder estatal morenista, en la que figuran la ex priista y regidora de Apodaca, Gloria Treviño; la ex diputada local Julia de los Monteros, y la actual legisladora local Anylú Bendición Hernández.