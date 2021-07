¿Acaso es Claudia Sheinbaum la favorita de AMLO para la presidencia en 2024?

Con un “porque yo lo dije y lo sostengo, no me voy a reelegir” presentó López Obrador en su programa “La Nocturna” el primer debate interno del gabinete con los candidatos más firmes para sucederlo en la Presidencia: Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard.

Al menos eso es lo que ocurre en la minicomedia satírica de Latinus, donde con animación muestran al presidente como conductor de un programa nocturno de entrevistas, y quien en esta ocasión “intenta” elegir entre el canciller y, su clara favorita, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

En el video, una vez que sale de la cortina guinda afirma que su gobierno es diferente a los anteriores, pues “ya no hay cargada, ya no existe el dedazo, ya no hay escenificación del antiguo régimen, cuando el presidente escogía a su sucesor o sucesora más leal”.

Con un “pues ahora seremos democráticos”, frente a un público aplaudiendo y vitoreando a la orden de dos letreros de “aplausos” permanentemente encendidos, el animado mandatario dice que, como algunos dicen que ya empezó la carrera por el 2024, hay varios perfiles posibles, como Sheinbaum, Ebrard, y los embajadores mexicanos ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, y en Estados Unidos, Esteban Moctezuma.

Sin embargo, entre cada uno de los nombres va repitiendo el nombre de la jefa de Gobierno capitalina y calificándola de honesta e incorruptible y destacando su trabajo en la CDMX.

Con animaciones, el portal Latinus "dibuja" el ambiente político del país, tocando en este caso el tema de la sucesión presidencial y la supuesta preferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador por la jefa de Gobierno capitalina como quien lo suceda.

Nadie puede decir que su primer debate no fue democrático

Después, pasa a la parte del set donde él se sienta tras un escritorio con tres sillones en ángulo a su lado, ocupados por Sheinbaum, en uno de tres plazas, y Ebrard, en uno de una plaza, a quienes les cae la primera pregunta: ¿Qué harían en caso de que se volviera a soltar una pandemia a nivel mundial?

Ante ella, mientras la caricatura del secretario de Relaciones Exteriores responde que lo mejor es avanzar lo más pronto en conseguir vacunas, López Obrador lo calla para halagar la ropa de Sheinbaum Pardo y pedirle su respuesta, a lo que ella agrega un “primero que nada no cambiar el semáforo a rojo hasta que usted lo indique, señor presidente”, bien recibido por AMLO.

Así, una a una van pasando las preguntas entre los halagos a la jefa de Gobierno y las silenciadas respuestas de un canciller que parece estar bien preparado, hasta que el presidente le da solo cinco segundos, que no alcanza a usar, para pasar al “yo creo que hay una mafia, un grupo de poder rapaz y hay que combatirlos, hay que acabar con los privilegios, primero los pobres y dar becas”.

Aunque en la animación la estocada final a las aspiraciones de Ebrard llega con la pregunta de ¿qué hacer con los capos del crimen organizado?, que propone resolver con trabajo de inteligencia y fortalecer a las policías, Sheinbaum contraataca con un “someterlo a consulta, presidente, lo que el pueblo diga”, que AMLO festeja con un “¡Presidenta!, ¡Presidenta!”, en recuerdo de las porras a la mandataria durante el festejo del 1 de julio en el Auditorio Nacional.

Por si no quedara clara la tendencia del presidente en La Nocturna, luego de quejarse de los “dados cargados” en su contra, Ebrard dice ponerse a disposición de las autoridades en la investigación del colapso de la Línea 12, donde todas las decisiones fueron “colegiadas”.

A lo que ella entra al quite diciendo que también está a disposición de cooperar con la justicia y que ya tiene su “detente”, a lo que la caricatura de AMLO responde que está muy claro que “el pueblo va a elegirte mi Claudia, que diga, ya veremos quién se la lleva, pero sí es evidente que tú eres la opción, o sea, si queremos garantizar la continuidad de la Cuarta Transformación solo será contigo Claudita”.