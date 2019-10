Acepta Polevnsky participar en interna de Morena

Naucalpan, Edomex.- Ante la falta de un acuerdo unificado del CEN de Morena que respaldara su propuesta de cancelar la elección interna, Yeidckol Polevnsky afirmó que participará en su asamblea distrital y seguirá el proceso previsto en los Estatutos del partido.

Esta semana, la secretaria general impulsó en el seno del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) un acuerdo para suspender el proceso electivo para renovar la dirigencia de Morena ante las irregularidades en el padrón de militantes y la violencia ocurrida en asambleas distritales.

Sin embargo, luego que un ala mayoritaria rechazó respaldarla , Polevnsky afirmó hoy que sí participará en su asamblea distrital."Nosotros dijimos, después de ver lo que había sucedido en las primeras asambleas, que lo deseable era que se postergara, que hiciéramos una revisión del padrón, como lo mandata el INE, y ya con el padrón bien depurado, que hiciéramos las asambleas.

Estoy muy contenta de encontrarme con personas entusiasmadas por formar parte del proyecto de #Morena. #Yeidckol pic.twitter.com/zVcqmfr6Dt — Yeidckol Polevnsky (@yeidckol) October 27, 2019



"Pero no han aprobado esto, no se ha resuelto, dentro del mismo CEN tenemos diferente forma de pensar, entonces no hemos llegado a un acuerdo para que sea así; entonces, como la convocatoria que hicimos conjuntamente todos los compañeros del CEN era que se llevaran a cabo las asambleas, pues estamos avanzando en ello, porque no habido otro acuerdo", sostuvo en entrevista.



Polevnsky refirió que la Sala Superior del Tribunal Electoral federal determinará si el proceso interno es legal, en tanto, dijo, ella continuará participando.

Me encuentro ya formada para participar en mi asamblea, hoy muchos militantes asisten para ejercer su derecho. #Yeidckol pic.twitter.com/2QW4Mc7aTB — Yeidckol Polevnsky (@yeidckol) October 27, 2019



"El proceso sigue porque, para que el proceso se detuviera, tendríamos que tener resoluciones de la Sala Superior y hasta ahorita no han salido; la Sala Superior le ha mandado a la Comisión de Honestidad y Justicia la mayor parte de las impugnaciones que ha mandado en contra del padrón, en el que todos los compañeros que tienen todos sus documentos para estar registrados y no han metido impugnaciones y creo que son muchísimas", sostuvo.



"Pero obviamente los tiempos de la Sala Superior son distintos a los tiempos que nosotros tenemos mandatados por el Estatuto y por la convocatoria. Entonces, como no resuelven, pues nosotros cumplimos por lo pronto".



Polevnsky rechazó renunciar a su cargo de secretaria general para participar en la contienda interna.