Aclara INE: Información sobre ubicación de casillas se dará en portal del instituto, no de Morena

CDMX.- El Instituto Nacional Electoral (INE) aclaró que la información oficial sobre la ubicación de las casillas será otorgada a la ciudadanía a través del sistema ‘ubica tu casilla’ a partir del 2 8 de marzo , no así en otros sitios como el portal web de Morena .

Periodista formado en la Universidad de Guadalajara, me apasiona contribuir al ejercicio de información que toda sociedad democrática merece para su correcto desarrollo. He escrito sobre cultura y desarrollado proyectos para la difusión de la música. Me especializo en temas económicos y políticos, Jalisco y el país.