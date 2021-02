Aclara TEPJF que todavía no está resuelto si AMLO podrá hablar sobre las elecciones en sus mañaneras

Ciudad de México.- El día de hoy el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, José Luis Vargas Valdés, explicó que el asunto de si puede o no el presidente Andrés Manuel López Obrador tratar en sus conferencias matutinas temas que tengan que ver con los procesos electorales del domingo 6 de junio aún no está resuelto del todo, ya que el fondo de dicha cuestión no ha sido discutido.

El pasado miércoles 17 de febrero trascendió que el TEPJF se había reunido a puertas cerradas sin dar a conocer tal congregación y se había puesto sobre la mesa las medidas cautelares que el Instituto Nacional Electoral (INE) había dictado para que ningún gobernante en funciones pudiera tocar en sus conferencias, giras o eventos los temas electorales durante las campañas de los procesos del próximo domingo 6 de junio, pautas que habían causado molestía en funcionarios de Morena y en el mismo ejecutivo federal, quienes acusaron que tales acciones eran una violación a la libertad de expresión.

Sin embargo, el órgano especializado resolvió anular las medidas cautelares impuestas por el INE, lo que en un primer momento se interpretó como dejar el camino libre para que el mandatario federal pudiera hablar a diestra y siniestras de los temas electorales desde su lugar en las conferencias de Palacio Nacional.

No obstante, hoy 19 de febrero el magistrado presidente del TEPJF salió a aclarar que, hasta el momento, nada está totalmente dicho sobre el asunto, por lo que no se puede dar por sentado que se dejará al titular del Poder Ejecutivo Federal tocar los temas electorales, puesto que falta por discutirlo a fondo.

En este sentido, Vargas Valdés, puntualizó que debido a que se trata de algo tan delicado en donde está de por medio la democracia y la libertad de expresión, se deberá de tratar con sumo cuidado y, sobre todo, apegándose al marco legal, por lo que adelantó que tales procesos se llevarán a cabo en el transcurso de las semanas subsiguientes para poder, de ese modo, llegar a una resolución acerca de los alcances que tendrán durante el tiempo de campaña las "mañaneras".

El presidente del TEPJF precisó que aún hay entre 6 y 7 recursos que siguen abiertos, de ahí que tengan contemplado darles solución en un futuro mediato.

