Aclaración del hijo de AMLO llega muy tarde: analistas

Los Mochis, Sinaloa.- El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, informó ayer que las actividades laborales de su hijo mayor, José Ramón López Beltrán, no tienen relación con el gobierno de la 4T; sin embargo, también admitió que Daniel Chávez, papá de los dueños de la empresa para la que trabaja su hijo, es asesor honorífico de la obra del Tren Maya.

Las declaraciones del ejecutivo federal se dan luego de que su hijo publicara un desplegado en la red social Twitter para dar a conocer “su situación laboral actual”.

Esto ocurre 17 días después de la publicación del reportaje de Mexicanos contra la Corrupción y Latinus titulado “Así vive en Houston el hijo mayor de AMLO”, en el cual se exponía un posible conflicto de interés de José Ramón López Beltrán y una compañía petrolera con la cual mantiene contratos vigentes el gobierno de López Obrador.

“En el año 2018 tomé la decisión de seguir ejerciendo mi profesión de abogado, hasta que decidimos en familia mudarnos a los Estados Unidos. En la actualidad y desde el año 2020 trabajo como asesor legal de desarrollo y construcción para KEI Partners https://www.keipartners.com”, reza el documento de López Beltrán.

El hijo del presidente aclara en el mismo desplegado que a través de la empresa privada ubicada en Houston recibió su visa de trabajo TN. “Soy un ciudadano privado, y no tengo injerencia alguna en el gobierno de México. Mis ingresos provienen al cien por ciento de mi trabajo en Houston. No hubo ni habrá conflicto de interés. Les pido respeten mi vida privada y la de mi familia”, concluye el breve escrito dado a conocer el domingo.

En la misma red social, la esposa de López Beltrán publicó otro comunicado donde aclara, de manera más amplia, que la lujosa casa donde vivía con el hijo del presidente era rentada y la información que se ha generado en torno a este inmueble ha sido distorsionada.

En una numeralia de siete puntos, Carolyn Adams, esposa de José Ramón López Beltrán, asegura que ella rentó la casa por un año, mientras su esposo seguía en el trámite de su visa para residir y trabajar en Estados Unidos, entre otros datos.

La esposa de López Beltrán dice que tienen a su disposición todas las pruebas y están dispuestos a entregarlas a las autoridades correspondientes para que cuando crean conveniente y oportuno puedan o no revelar públicamente la información.

“Nosotros no podemos, no queremos y ni vamos a exponer la privacidad de otras personas como lo están haciendo con nosotros, poniendo en riesgo nuestra seguridad y la de nuestros hijos. Estas mentiras han tenido el afán y el propósito de dañar a terceros”.

Afirma que están a la espera de que se investiguen los hechos y que se analicen todas las pruebas. “La presunción de inocencia debe ser siempre una máxima y es necesario que sean capaces de rectificar las informaciones erróneas”.

Análisis

Analistas políticos y columnistas de Debate coincidieron en que la respuesta de López Beltrán llega demasiado tarde a este movimiento político que inició con la publicación de Mexicanos contra la Corrupción y Latinus sobre una investigación por supuesto conflicto de interés.

“Ellos armaron la respuesta, porque la respuesta ya se tenía y eso se contesta de inmediato, no se deja transcurrir semanas para dar esa nota. Ya es posible detectar cómo y cuándo se hacen las cosas y se ha documentado ya los tiempos de aparición de la información en las redes, la respuesta que dan está totalmente desfasada, por lo tanto es una respuesta armada a modo”, consideró Nora Alicia Arellano Chávez.

La columnista de Debate destacó que el presidente y sus allegados no hayan cómo hacer el control de daños y tras intentarlo de muchas maneras fueron más allá al dar a conocer también el apoyo de todos los gobernadores morenistas en México, justo en tiempo de veda electoral.

“Los gobernadores morenistas realizan un desplegado que también es parte del control de daños, lo que es cierto es que lo que ha manifestado de no mentir, no robar y no traicionar es solamente el eslogan de campaña permanente que tiene el presidente”, dijo.

El decir que el papá de la persona con la que trabaja López Beltrán participa de manera altruista en las supervisiones de las obras del Tren Maya, es decir, que todo lo que se está haciendo es darle vuelta a un asunto que tiene que ver con no cumplir con la ley.

“El presidente cree que gobierna a una nación de tontos. El presidente cree que su palabra es la verdad absoluta y no es un demócrata, porque quien gobierna un régimen democrático sabe que está expuesta toda la obra y toda la administración a ser transparente y si algo lo ha caracterizado es que quiere terminar con todas las instituciones que tienen que ver con la transparencia gubernamental”.

Agregó que López Obrador está engañando al pueblo de México y está abusando del poder. “Sus manifestaciones, su enojo, sus berrinches, porque son berrinches, y sus caprichos, están poniendo al país cada vez más al borde del precipicio”.

Dijo que lo que hizo al periodista Carlos Loret, de Latinus, al presentar una diapositiva con datos que tienen que ver con sus ingresos establece que “él sienta que como dueño y señor del país puede disponer de los datos fiscales y poner en riesgo a las personas”.

Destacó que el presidente ha violado derechos fundamentales como la libertad de expresión y no es correcto que quien detenta el poder máximo en el país, pero además, dijo, juró defender y aplicar la ley, sea el primero que la violente con un cinismo que asusta.

Mal manejo

En el mismo sentido, el analista Héctor Ponce también coincidió en que la aclaración llega muy tarde, además, señaló, se le está dando muy mal manejo a la crisis política en que cayó el presidente de la República con este tema.

“Se ve que están mal asesorados, porque de plano están entrando muy tarde en un tema que tal vez pensaron que no iba a afectarlos tanto, o que pensaron que no iba a durar tanto, pero ya les está pegando muy duro, porque no baja”.

Señaló que el hecho de que el hijo del presidente salga, al fin, dijo, a decir que es asesor legal de una empresa que, además, genera muchas dudas, “sobre todo por el portal que se dice que se hizo ayer de una empresa de bienes raíces y que dice que es asesor legal de una empresa fundada en el inicio del gobierno de Andrés Manuel”.

El analista político dijo que más que despejar dudas, los desplegados publicados en Twitter generan más polémica. “Creo que fue un error que se haya dado de esa manera. Se tardaron mucho y creo que más que resolver, esto viene a complicar más el tema del cual yo veo al presidente muy enojado, muy molesto y con un tema que sigue escalando”.

Señaló que además, lo dicho esta mañana por el presidente enreda todavía más el problema. “Después de todo dijo que no cobraba (Daniel Chávez), pero ¿quién le va a creer eso?”, cuestionó al destacar que esto genera todavía más dudas y mantiene el tema más fuerte.

“La gente está más informada que nunca y tienen todos los elementos para formar su propio criterio”.

Consideró que el presidente López Obrador no tuvo elementos para desmentirlo y lo demás es más que nada pirotecnia política, “creo que fue un golpe muy duro que dejó sin discurso al presidente, que le tumbó todo ese discurso de austeridad y es lo que lo trae tan enojado, porque se nota muy enojado y se nota que tiene dos semanas noqueado sin poder reaccionar de manera contundente”.

Dijo que es evidente que el presidente López Obrador está muy desgastado por el tema y que no puede solucionarlo, situación que pudiera impactar en la votación para la revocación de mandato.

“El tema llega en el peor momento para él, tal vez muy bien calculado, y le da un gran golpe inesperado para el presidente y es lo que los tiene muy preocupados, tanto que todos los gobernadores morenistas hicieron un desplegado apoyando al presidente que, posiblemente hasta estén violando la ley electoral por la veda electoral”, agregó.

Espectáculo

Por su parte, Aarón Sánchez consideró que con toda esta situación se está dando un espectáculo bastante lamentable y bochornoso para el país debido a que cada día que pasa emerge nueva información que hace mucho más complicado el problema.

“En la declaración, se mencionan una serie de situaciones que, por una parte son muy difíciles de creer y por otra parte constituyen, inclusive nuevos delitos que seguramente van a tener una consecuencia desastrosa”.

Cuestionó el desplegado que hace el hijo del presidente, quien señala que trabaja como abogado en Texas, pero para trabajar en una empresa de Estados Unidos, dijo, se requiere, primero de un título reconocido por el país, y en segundo lugar, señaló, se requiere también un examen de lo que se conoce como la barra de abogados de los estados para que se pueda tener licencia y poder ejercer.

“El señor José Ramón López también menciona que tiene una visa de trabajo derivada de esa relación laboral, entonces se supone que aparte de los exámenes de la barra de abogados del estado de Texas, necesita también demostrar los conocimientos suficientes para que el gobierno de los Estados Unidos le otorgue la visa de trabajo correspondiente, en este caso creo que tendría que exhibir una serie de documentos que amparen las afirmaciones que él está haciendo en su defensa, pero que parece ser poco probable que las tenga”, agregó.

El problema que el analista político calificó como un espectáculo bochornoso para México, también parece estar en un pantano, dijo, donde cada movimiento y cada nuevo paso en lugar de salvar la situación la está haciendo más grave todavía. El señor presidente debería dejar ese tema a las autoridades jurídicas correspondientes y él dedicarse a gobernar el país”.

Dijo que hay muchos problemas económicos y de índole social, así como también de inseguridad y violencia que son más urgentes y más importantes para que el presidente se ponga a trabajar en ellos. “Y no estar perdiendo el tiempo en este conflicto”.

Mañanera

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció ayer que su hijo trabaja para una empresa de los hijos de Daniel Chávez, quien colabora de manera honorífica con el proyecto del Tren Maya en el actual gobierno. Sin embargo, también asegura que la situación laboral de su hijo no tiene nada que ver con el gobierno de la 4T que él encabeza.

17 días después de la publicación del reportaje de Latinus y Mexicanos contra la Corrupción “Así vive en Houston el hijo mayor de AMLO” (link: bit.ly/3uUGPxF) donde se señalaba un posible conflicto de interés del hijo del presidente de México al habitar una casa que pertenecía a un alto ejecutivo de una compañía petrolera con la cual el gobierno actual mantiene contratos por más de 150 millones de dólares en obras para Pemex, José Ramón López y su esposa dieron a conocer su versión de los hechos el domingo por la noche. Abajo la carta de la nuera de AMLO, Carolyn Adams.

