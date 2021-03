"Acreditaré cabalmente mi inocencia"; asegura Francisco Cabeza de Vaca

Tamaulipas.- Mediante una carta a la opinión pública el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca afirmó que atenderá cada una de las acusaciones en su contra para comprobar su absoluta inocencia.

"Acreditaré cabalmente mi inocencia, tengan la seguridad de que así será", afirmó Cabeza de Vaca en la carta publicada en redes sociales.

En la misiva recordó que en los hechos ocurridos el pasado viernes 19 de marzo en la sesión de la Comisión Instructora de la Cámara de Diputados, donde Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera compareció en calidad de testigo para rendir declaración respecto a la solicitud de Declaratoria de Procedencia que llevó a cabo la FGR en su contra, se hicieron públicos datos contenidos en los expedientes lesionado con ello sus derechos humanos a la privacidad y la presunción de inocencia.

Explicó que el titular de la UIF durante su comparecencia abordo temas que no se encontraban en la solicitud de la Fiscalía, proporcionado información de la cual respeta, "no hay referencia de sus denuncias".

Mencionó que en esa fecha no había tenido acceso al expediente que se encuentra en la FGR y por lo tanto no le fue posible saber si mucha de la información dicha en la audiencia había sido aportada con posterioridad a la solicitud y el 22 de marzo del año en curso compareció en compañía de sus abogados ante el Ministerio Público teniendo en esta ocasión acceso al expediente, confirmado que en la audiencia se menciona información que no aparece en éste.

"Con motivo de esas afirmaciones que no son materia de la solicitud de la Fiscalía y como he señalado, algunas incluso tampoco de sus denuncias se ha proporcionado en la opinión pública la percepción de que me he involucrado en diversas conductas ilícitas, que reiteró no son materia del procedimiento que se sigue en mi contra, porque no existen pruebas de su existencia y respecto de las cuales no tendría que responder", agregó.

En cuanto a los vínculos con el Cártel de Sinaloa, garantizó que no tiene vínculos con ese o cualquier otro grupo criminal, luego de que su nombre fuera asociado tras la compra de un inmueble mediante un préstamo adquirido en un Sofom que está financiada con recursos del Cártel de Sinaloa pues en lo que a él respecta no le corresponde verificar la licitita de los recursos en materia de préstamo.

"En referencia a ese préstamo, acudí como cualquier persona a solicitar financiamiento a una institución que presta servicio público y no me corresponde verificar la ilicitud y origen de los recursos materia del préstamo", mencionó Cabeza de Vaca y afirmó que esa es una tarea de las autoridades.