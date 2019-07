Acto cobarde, acusación de Urzúa.- Clouthier 

Cd. de México, México.-La vicecoordinadora de los diputados de Morena, Tatiana Clouthier, llamó cobarde a Carlos Urzúa por hacer señalamientos de conflicto de interés sin haber mostrado pruebas.

"Me parece un acto cobarde irte así nomás y decir 'aquí están estas cosas', dejar la víbora chillando y darlos a la imaginación, cuando cada uno de los mexicanos tenemos una mente y queremos inventar, y más cuando queremos entrar en mecanismos que no necesariamente nos llevan a encontrar las mejores soluciones", dijo.

Insistió en que el hablar y decir que existe conflicto de intereses sin mostrar los detalles a veces pudiera parecer cobarde.

Durante la discusión del acuerdo para convocar a periodo extraordinario de sesiones, a fin de aprobar el nombramiento de Arturo Herrera como Secretario de Hacienda, la legisladora dijo que Urzúa sacó la piedra y no dio pruebas.

"Son afirmaciones, son comentarios que ahorita nomás ha aventado la piedra y no ha enseñado más", expuso.

Dijo que el Presidente de la República tiene las facultades para nombrar y los subsecretarios que han sido designados, de los cuales Herrera es la propuesta para ser Secretario de Hacienda, han mostrado las credenciales y son públicamente personas capaces.

"Creo que a veces se vuelve cobarde pensar que 'me impusieron a alguien y entonces por eso me voy, porque no me gusta'. La capacidad que tenemos que mostrar es que somos capaces de trabajar con equipos diversos, con equipos plurales para poder que todos aportemos", dijo sobre las razones de Urzúa para renunciar al cargo.

Indicó que las acusaciones del ex servidor de que se tomaron decisiones sin sustento, que hay funcionarios impuestos y con conflicto de interés, sólo deja puntos a la imaginación sobre a qué se refiere

"No es posible porque cada uno de los que estamos aquí presentes estará pensando qué quiso decir Carlos. Creo que sí se vuelve una irresponsabilidad hablar de cosas y no dar los detalles", afirmó en su intervención en la tribuna.

El senador del PRI Jorge Carlos Ramírez Marín cuestionó a Clouthier si estarían dispuestos en Morena a pedir una investigación sobre las denuncias de Urzúa y qué procede ante ellas.

"Yo esperaría que si estas cosas están ahí puestas como él las señala, que las haga públicas, que presente las denuncias correspondientes", respondió la morenista.

"Creo y avalo que la Función Pública entre a investigar los posibles casos que ahí mencionan".

Renuncia

Carlos Urzúa Macías, secretario de Hacienda y Crédito Público, comunicó la mañana de este martes su renuncia como el titular de la dependencia.

Por medio de Twitter, el secretario de Hacienda informó sobre su renuncia y explicó los motivos de su salida.

Carlos Urzúa emitió una carta para dar todos los detalles de su salida.

'Imposiciones' y 'extremismo'

"Discrepancias en materia económica hubo muchas. Algunas de ellas porque en esta administración se han tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento. Estoy convencido de que toda la política económica debe realizarse con base en evidencia, cuidando los diversos efectos es esta pueda tener y libre de todo extremismo, sea este de derecha o izquierda. Sin embargo, durante mi gestión las convicciones no encontraron eco", señaló.

Y enfatizó:"Aunado a ello, me resultó inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conociemiento de la Hacienda Pública. Esto fue motivado por personajes influyentes del actual gobierno con un patente conflicto de interés".