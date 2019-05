Actualizarán Registro de Desapariciones; México un país de fosas

México.- La titular del órgano de la Secretaría de Gobernación, Karla Quintana advirtió en conferencia de prensa que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas (RNPED) tiene diversas falencias e inconsistencias y muchos problemas, por lo que será actualizado.

La funcionaria reveló que la información del RNPED no ha sido actualizada desde abril de 2018, además de que tiene nombres repetidos o registros sin mayor información que un nombre.

"Es un registro muy débil, en estos tres meses nos hemos dado a la tarea en la CNB de ir construyendo un sistema robusto e integral para que podamos tener, de verdad, no sólo una lista de las personas desaparecidas, no es sólo eso lo que tiene que hacer el RNPED", dijo.

"Tiene que ser un registro donde tengamos toda la información posible de la persona que se encuentra desaparecida, para así poder tener mejores líneas de búsqueda y por supuesto de investigación al respecto, estamos en construcción de este sistema".

"No debemos criminalizar ni estigmatizar a las personas desaparecidas. Nuestro trabajo en la Comisión Nacional de @Busqueda_MX es buscar a la persona desaparecida sin importar quién sea o los motivos de su desaparición": @kiquinta, Comisionada Nacional en su informe de 100 días. pic.twitter.com/CvaODdAV3G — Gobernación (@SEGOB_mx) May 28, 2019

La comisionada adelantó que se crearán herramientas para que no solamente las Fiscalías alimenten de información al Registro.

"Cualquier persona puede alimentar este sistema, es decir, vamos a crear herramientas para que cualquier persona, desde cualquier lugar () aunque no haya una denuncia de desaparición. Esperemos tener un registro robusto próximamente", aseveró.

País de fosas

Quintana alertó que México no sólo vive una crisis en materia de derechos humanos, sino que es un País de fosas, como lo ha señalado el subsecretario de la Segob, Alejandro Encinas.

"México es un País de fosas, lo vemos todos los días, lo ha dicho el subsecretario Encinas, lo vemos caminando todos los días desde la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas", sentenció.

"No hay día que no tengamos información sobre una nueva posible fosa, cuando digo 'nueva posible' es porque aún no hay intervención de las Fiscalías respectivas, que no tengamos información sobre encontrar lugares con restos, con huesos. Seguimos abriendo y abriendo fosas".