Actuamos contra todos los cárteles: SSPC  

México.- La Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, dijo a legisladores del PVEM que las fuerzas federales actúan contra todos los grupos delincuenciales sin buscar ganar una "guerra" sino construir la paz.

"Hoy, el trabajo conjunto de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina y de la Guardia Nacional ha permitido que sean afectadas las estructuras criminales y financieras de todos los grupos delincuenciales, de todos los grupos delincuenciales", sostuvo Rosa Icela Rodríguez.

"Aquí no hay operativos para unos grupos sí, y para otros no, aquí es para todos y cada uno de ellos. Y tenemos muy claro que no venimos a ganar una guerra; venimos a construir la paz, con ese trabajo coordinado, con la colaboración de todas y de todos ustedes".

Durante la reunión plenaria del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), aseguró que la estrategia de seguridad está dando resultados tangibles y medibles, pues atiende las causas que generan la violencia al tiempo que se hacen acciones operativas basadas en inteligencia.

Rodríguez destacó la detención de más de 5 mil 500 generadores de violencia, de los cuales mil 962 son considerados objetivos prioritarios, así como el aseguramiento de drogas que hubieran representado ganancias ilegales por 177 mil 682 millones de pesos.

"Solo de cocaína, el esfuerzo nacional contra las drogas ha dado como resultado el aseguramiento de 130 por ciento más kilogramos en esta administración, en comparación con la anterior", presumió en la Cámara de Diputados.

"Y en el caso de metanfetaminas, los decomisos son 69 por ciento superiores a los realizados en la gestión pasada, y en fentanilo 923 por ciento más. Además, se han efectuado aseguramientos y destrucción de laboratorios, armas de fuego, así como vehículos terrestres, aeronaves y embarcaciones que se usaban para operaciones ilícitas".

Contrario a la opinión de expertos, la funcionaria sostuvo que la estrategia de seguridad del Presidente Andrés Manuel López Obrador ha representado un viraje de 180 grados en la forma de hacer frente a la problemática de violencia en el País.

La titular de la SSPC enfatizó que la atención de las causas de la violencia a través de programas de prevención del delito como ferias de la paz, canje de armas e impartición de talleres, no significa ausencia de acción operativa contra la criminalidad y el delito.

"Por el contrario, el Gabinete de Seguridad que encabeza el Presidente López Obrador (...) ha dado pasos contundentes en este tema y todos los días tenemos un reporte detallado de detenciones, incautaciones y golpes a las organizaciones delictivas", manifestó.

"Tenemos muy claro que este trabajo se hace de manera coordinada, con inteligencia operativa, con el apoyo de todos los sectores sociales y mediante la atención a las causas que generan la violencia".