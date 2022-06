¡Acudirá a tribunales! Osorio Chong insiste en renuncia de 'Alito' Moreno a dirigencia del PRI

Criticó que al exgobernador de Campeche "no le gustó la apertura", en referencia a los cuestionamientos de exdirigentes del PRI, quienes le exigieron su renuncia y lo cuestionaron por los malos resultados de la oposición en las elecciones de 2022.

"Esa trampa de decir 'me reuní con cinco' es una falta de respeto a lo que se acordó y espero que no crea que así está resolviendo todos los temas pendientes, ya que es poco ético que salga a dar ese mensaje", reviró el priista.

Luego de que el líder del PRI rechazó renunciar a su cargo y se negó a una segunda reunión privada con exdirigentes priistas, el exsecretario de Gobernación reconoció que no será fácil destituir a Alejandro Moreno , cuyo periodo debería concluir en agosto de 2013.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.