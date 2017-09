Acuerda INE dividirse por comisiones

Ciudad de México.- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) acordó el nuevo reparto de sus 8 comisiones permanentes, alineación con la que harán frente a las elecciones del 2018.

La decisión se dio tras un ríspido debate de casi dos horas, en la que los consejeros se acusaron de querer eternizarse o acaparar comisiones, encapricharse en integrar las mismas; interpretar "a modo la ley” para en los hechos reelegirse, no presentarse a trabajar o bien, querer una “beca” para integrar sólo dos.

El acuerdo se tomó con el voto en contra de los consejeros Pamela San Martín, José Roberto Ruiz Saldaña y Dania Ravel Cuevas.

Los dos primeros, además de la consejera Claudia Zavala, quedaron excluídos de las presidencias de Comisiones durante un año, 2017-2018.

La Ley General de instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe) marca que las comisiones deben cambiar de integrantes cada tres años, y rotar presidencia cada año. Aunque hubo cambios, l no se renovaron por completo y consejeros que ya fueron presidentes volverán a serlo -y de comisiones consideradas "estrella" --lo que que a juicio de los inconformes es irregular.

Al establecerse esa norma de renovación de comisiones el legislador buscó generar la participación de todos, plantearon.

Ravel recordó que cuando se legisló esa regla se explicó que el propósito era evitar un "comportamiento estanco" de algunos consejeros que impidiera la participación de otros.

San Martín aseveró "no hay absolutamente ninguna justificación para integrar las comisiones por las mismas personas más que el deseo de cada quien (al decir) mi corazoncito quiere integrar cierta comisión...es un acto caprichoso".

Además la Comisión de Fiscalización, dijo, debe ser renovarse completamente cada 3 años, lo que no ocurrió.

En defensa del acuerdo el consejero Ciro Murayama -quien encabeza de nuevo esa Comisión- aseguró que estos son grupos de trabajo "en los que los consejeros nos dividimos el trabajo, no son espacios de poder ni de representación, ni de gobierno".

La consejera Zavala expuso que no está prohibido permanecer en un grupo más de 3 años, depende del gusto de los consejeros por ciertas materias. Si hay más consejeros que quieran una comisión que número de espacios, entonces opera el consenso que se logre, expuso.

El consejero Marco Antonio Baños advirtió que no hay caprichos para sumarse a una comisión, pero sí en quien dice "si no me dan ésta no quiero participar... Dice a mi que me den una beca de consejero para que me den nada más 2 comisiones" dijo en referencia a Ruiz.

"REELECCION" EN EL INE

Según el acuerdo aprobado volverá a repetir como presidente de la Comisión de Fiscalización Murayama, y también se integran Baños, Adriana Favela, Benito Nacif y San Martín.

La consejera Favela encabezará de nuevo la Comisión de Quejas y Denuncias, en la que estarán Benito Nacif y Claudia Zavala.

Las Comisiones Unidas de Capacitación y Organización tendrán como presidente al consejero Baños Martínez y estarán también los consejeros Nacif, San Martín, Jaime Rivera y Ruiz Saldaña.

Se estima que en esas tres comisiones -las más peleadas- se centrará la carga más pesada del Proceso Electoral Federal. En cambio la del Servicio Profesional Nacional Electoral (SPEN) enfrentó trabajos para integrarse a plenitud, pues casi nadie quería sumarse.

Con Información de: El Universal

