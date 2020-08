Acuerda INE pedir presupuesto de 20 mmdp para 2021 

Ciudad de México, México.- El Instituto Nacional Electoral (INE) pedirá formalmente un presupuesto de 20 mil millones de pesos, de los cuales 8 mil 168 millones serán para el proceso electoral federal.

De ser aprobado por la Cámara de Diputados, el organismo tendría un presupuesto base, independientemente de los comicios del próximo año, por 10 mil 992 millones 906 mil pesos.

El gasto de las oficinas de los consejeros tendrá un incremento: la del presidente del Instituto, Lorenzo Córdova, pasará de 54 millones 870, que ejercerá este año, a 63 millones 875 mil, mientras que los 10 consejeros se repartirán en partes iguales una bolsa que subió de 196 millones 517 mil pesos a 226 millones 700 mil pesos.

Todas las áreas proponen incrementar su presupuesto, entre ellas la Unidad Técnica de Servicios de Informática, que se plantea subir de 371 millones a 457 millones, y el Registro Federal de Electores pasaría de mil 179 millones a mil 265 millones.

Con posiblemente más partidos, el rubro de representantes de institutos políticos también tendrá más recursos, al crecer de 119 millones 121.5 millones de pesos.

En Servicios Personales se destinan 12 mil 176 millones; en Servicios Generales 5 mil 293 millones; y en Bienes Muebles e Inmuebles 447 millones.

Este presupuesto no incluye las prerrogativas de los partidos políticos.

Los cuatro nuevo consejeros se quejaron por el poco tiempo que tuvieron para analizar a detalle el presupuesto, y algunos pidieron una comisión para dar seguimiento a la aplicación del gasto.

En la discusión, el consejero José Roberto Ruiz propuso suspender ocho proyectos o recortar algunos para comenzar con la basificación de 350 trabajadores del Instituto, que, aseguró, no tienen las prestaciones que establece la ley.

Para ello, dijo, se podrían suspender ocho proyectos por 425 millones de pesos, y disminuir 114 millones a los 343 millones que se destinarán a la renovación tecnológica del sistema de monitoreo.

"Al día de hoy, dada la situación de la pandemia, incluso hay quienes por no contar con ISSSTE no han podido incorporarse al trabajo de reapertura de los módulos", indicó el consejero, quien aseguró que al menos 6 mil trabajadores no tienen prestaciones.