Acusa AMLO a Estado Unidos de genocidio por bloqueo a Cuba

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a Estados Unidos de realizar un genocidio por mantener el bloqueo económico en Cuba, donde se restringen alimentos incluso medicamentos para suministro de los ciudadanos de la isla.

Durante su conferencia matutina de este lunes 6 de junio, AMLO retomó el tema del bloqueo que Estados Unidos mantiene en Cuba pese al llamamiento que se ha hecho para que este sea retirado, indicando que esta decisión no tenía nada que ver con el sentir de los estadounidenses, sino de los gobernantes.

"En los hechos, como en este caso, ellos (la comunidad cubana) están manejando la política y eso no le conviene a nadie, no le conviene al mismo gobierno de Estados Unidos. Estoy seguro que al pueblo de Estados Unidos, a los ciudadanos estadounidenses, son de buen corazón, son sensibles, son humanos. ¿Cómo se va a mantener un bloqueo que impida la llegada de alimentos o medicinas? Es un tipo de genocidio, de tremenda violación de Derechos Humanos", dijo el jefe del Ejecutivo.

El presidente Andrés Manuel hizo esta declaración luego de que confirmara que no asistirá a la Cumbre de las Américas, la cual es organizada por el Gobierno de Estados Unidos, mismo que no invitó a países como Cuba, Nicaragua y Venezuela.

Sin embargo, reconoció que la decisión de no invitar a estos países está influencia por presiones que se mantienen sobre el presidente Joe Biden y los funcionarios republicanos.

"Sería el colmo que en este contexto, asistiéramos a esta cumbre. Lamento no poderme encontrar con el presidente Joe Biden que lo considero un hombre bueno, pero está sometido a fuertes presiones", aseveró.

No asistirá a cumbre

López Obrador, confirmó este lunes que no asistirá a la Cumbre de las Américas que se realiza a partir de hoy en Los Ángeles.

“Ya poder informarle al pueblo de México que no voy a asistir a la cumbre, va en mi representación y en la del Gobierno, (el canciller) Marcelo Ebrard y no voy a la Cumbre porque no se invita a todos los países de América", dijo el mandatario durante su rueda de prensa matutina desde el Palacio Nacional.

López Obrador había adelantado desde hace semanas que no acudiría a la reunión si el Gobierno estadounidense no atendía su petición de invitar a todos los países de la región, incluyendo Cuba, Nicaragua y Venezuela.

No obstante, reiteró que en su lugar asistirá el secretario de Relaciones Exteriores, Ebrard.

El mandatario mexicano aseguró que tiene buenas relaciones con su homólogo estadounidense, Joe Biden, pero afirmó que fue presionado por el partido republicano y por líderes de la comunidad cubana en ese país que tienen mucha influencia en el Gobierno.