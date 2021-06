Acusa AMLO a la Embajada de Estados Unidos de “repartir maíz con gorgojo”

Ciudad de México.- Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, acusó a la Embajada de Estados Unidos de repartir “maíz con gorgojo” a organizaciones mexicanas, haciendo referencia a la entrega de recursos para crear campañas contra su gobiernos.

AMLO arremetió contra las autoridades de Estados Unidos, luego de varios días de denunciar su Embajada entrega recursos a “Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad” (MCCI), organización no gubernamental relacionada a Claudio X. González.

Al momento de la denuncia de Andrés Manuel, informó que presentaría una petición a Estados Unidos para conocer el motivo de la entrega de recursos a ONGs en México, sin embargo la solicitud no ha sido atendida.

El presidente Andrés Manuel aseguró que en el pasado los medios de información ocultaban la verdad a los ciudadanos pues eran “maiceado” por instituciones como la Embajada con MCCI.

“Antes no se informaba, todo se callaban. Era un periodismo totalmente sometido y subordinado, los intelectuales bien maiceados, Esto que estamos viendo, que van a cobrar los de la llamada sociedad civil a la embajada de EU, o sea que la embajada reparte maíz con gorgojo”, sentenció AMLO.

El mandatario reiteró la solicitud que su gobierno envió a Estados Unidos, asegurando que no seguirán esperando hasta que se obtenga una respuesta.

Asimismo Andrés Manuel aprovechó para hacer referencia sobre la reciente portada de la revista inglesa The Economist, dónde fue nombrado “El falso mesías mexicano”, asegurando que era un claro ejemplo de lo que ha ido la prensa para las autoridades.

“Que la revista inglesa, que el New York Times, no pasa nada. Eso puede ser polémico y calienta, pero no pasa a mayores, es parte de la política, democracia y pluralidad, de que no todos pensemos igual y de las libertades sobre todo”, mencionó.

AMLO hizo estas declaraciones sobre las autoridades de Estados Unidos a pocos días de recibir a Kamala Harris, vicepresidenta del país vecino que visitará México para tratar asuntos relacionados a la crisis migratoria que existe en la frontera entre ambas naciones.