Acusa AMLO a la ONU de “no hacer bien su trabajo” por conflicto entre Rusia y Ucrania

Ciudad de México.- El presidente AMLO culpó a la Organización de las Naciones Unidas de no hacer un buen trabajo, mismo que derivó en la invasión de Rusia en el territorio ucraniano el pasado mes de febrero.

En su conferencia matutina y abordando el tema de la guerra entre Ucrania y Rusia sobre la reunión que sostendrá el Gobierno de México con Canadá sobre el tema, Andrés Manuel López Obrador aseguro que la guerra se originó por una falla en la política de ambos países, misma que no pudo ser atendida por la ONU derivando en el conflicto bélico.

“Yo creo que la ONU no hizo bien su trabajo (...) En esa guerra falló la política, no debió permitirse la guerra, se debió agotar la vía del dialogo, no se hizo un buen trabajo, pero nunca es tarde. Se debe buscare acordar la paz y que no haya víctimas, y apoyar de manera humanitaria, pero no azuzar, porque es muy cómodo estar fijando postura desde lejos”, aseveró el mandatario mexicano.

Se ausentará de reunión

Por otra parte, AMLO informó que no participará en la reunión virtual de donantes para Ucrania organizada por el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y en su lugar intervendrá el canciller Marcelo Ebrard.

"Hablé ayer por teléfono (con Trudeau). Tiene una reunión, un encuentro, con jefes de Estado y con personalidades. Van a estar de la Unión Europea para tratar el asunto de Ucrania. Mi planteamiento y el de él fue en el sentido de buscar la ayuda humanitaria. Sobre eso tratamos. Le comenté que no iba yo a poder participar porque voy a estar en las Islas Marías el sábado" para inaugurar un complejo cultural, dijo el presidente en la rueda de prensa desde el Palacio Nacional.

Explicó que será una teleconferencia y en el encuentro estará representado por Marcelo Ebrard.

En cambio, el presidente Andrés Manuel va a grabar un video con la postura de México: "Que es condenar la invasión porque nosotros hemos padecido de invasiones. Dos invasiones españolas, una pues que significó tres siglos de colonialismo y luego una especie de reconquista intentada poco después. Luego dos invasiones francesas, (...) querían los franceses llenar el espacio dejado por España".