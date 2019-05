Acusa AMLO expresiones retrógradas en marchas

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador denunció este martes que, durante las manifestaciones en su contra, realizadas el fin de semana, se registraron expresiones retrógradas.

El Mandatario federal se refirió a la leyenda de una de las mantas exhibidas en las marchas, en la que se decía que quienes votaron por el tabasqueño carecían de cerebro.

Esa manta de decía: los que votaron por AMLO no tienen cerebro. ¡No se midieron! ¡No, no, no! Es un pensamiento retrógrada, pero no se dan cuenta, expresó.

El Jefe del Ejecutivo atribuyó las protestas en su contra a que las medidas aplicadas por el nuevo Gobierno, a favor de los pobres y en contra de la corrupción, incomodan a quienes se hacían de recursos gracias a los negocios que realizaban, en el pasado, con cargo a los recursos públicos.

"Cuando hablo de que la corrupción es una enfermedad, es que lo primero que se tiene que aceptar es que se está enfermo para poder tratarse", manifestó.

"Entiendo que, además de las demandas, hay molestia, porque se están llevando a cabo cambios. Ofrezco disculpas por las molestias que ocasionan los cambios, pero son necesarios, ya no se podía seguir así, era mucho bandidaje oficial y se toleraba. Hay quienes piensan de otra forma y lo respeto, pero cero corrupción, cero impunidad y justicia. Aunque no les guste, por el bien de todos, primero los pobres".

López Obrador insistió en que no cederá en su proyecto, ya que no está dispuesto a convertirse en un gobernante mediocre, que termine en el "basurero de la historia".

"Por eso tampoco cedo, no doy ni un paso atrás, va la transformación, no va a ser fácil, ya estamos viendo, porque hay intereses creados, estaban muy mal acostumbrados, ellos eran los dueños, se sentían los amos y señores del País, ya no", aseveró.

"No les voy a faltar al respeto, siempre vamos a buscar entendimiento, pero esa política de saqueo, antipopular, entreguista, se acaba. Imagínense, venir de tantos años de lucha para terminar como un mediocre, que me vaya a la historia, pero como dicen muchos, al basurero de la historia".

La revocación

Tras celebrar la pasión, la voluntad de protestar y la decisión de no quedarse callados de los ciudadanos, el político tabasqueño aprovechó para recordar a los inconformes que tendrán la oportunidad de decidir si se queda o se va de la Presidencia en la elección intermedia de 2021, cuando se lleve a cabo el ejercicio de la revocación de mandato.

Aunque la reforma constitucional se encuentra atorada en el Senado, por resistencias de la Oposición, el Presidente confió en que puedan concretarse los cambios al Artículo 35 de la Carta Magna.

"Ayer me faltó decirles a quienes se manifestaron que no solo tienen su derecho, sino que por primera vez en la historia de México se va a tener el derecho a la revocación del mandato. En dos años van a tener ellos la oportunidad de decidir, ellos y todo el pueblo de México", afirmó.

"Si quieren que continúe o renuncie a la Presidencia, en dos años, de manera ordenada, la gente va a ir a votar, ya está a punto de aprobarse la reforma constitucional para la revocación de mandato. Adelante, la gente va a decidir que me quede aquí".