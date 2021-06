Acusa AMLO filtración de información al New York Times por colapso de línea 12 del Metro

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), acusó de filtración de información por parte de las autoridades de la Ciudad de México, ante la investigación periodística del diario New York Times (NYT), que señala a Marcelo Ebrard y Carlos Slim como responsables del colapso de la línea 12 del Metro de la CDMX.

AMLO fue cuestionado sobre la publicación del NYT titulada “¿Por qué colapsó la línea 12 del Metro?”, y sobre las consecuencias que podría haber en contra del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, por su presunta responsabilidad.

Andrés Manuel aseguró que la investigación del New York Times fue una filtración de información, agregando que no era de sorprender que las autoridades entregaran información para primera mano a medios de comunicación.

“Hay que esperar el dictamen. Esto tiene que ver con una investigación del NYT y filtraciones que siempre se dan. No es eso tan transcendente. No está en contra siempre se dan las filtraciones y es muy difícil que no haya fuga de información”, declaró AMLO.

El jefe del ejecutivo indicó que habrá que esperar el dictamen oficial sobre los peritajes del colapso del Metro, mismo que será presentado por las autoridades de la CDMX.

AMLO confirmó que será esta semana cuando los resultados de la investigación de peritos mexicanos e internacionales, hicieron en el siniestro que dejó más de 70 heridos y 26 personas fallecidas.

“En esta semana se va a dar a conocer el dictamen, el porqué de este lamentable accidente que ocasionó el que se venciera esta trabe y perdieran la vida en este accidente 26 personas a las que siempre les vamos a estar guardando nuestro respeto”.

¿Qué dijo el NYT?

Este domingo 13 de junio, el diario New York Times informó en una publicación que los responsables del colapso de la línea 12 del Metro de la CDMX se debía a una negligencia por parte de las autoridades encargadas de construir el tramo ferroviario.

La línea que fue inaugurada en el año 2012, fue construida durante e mandato del Marcelo Ebrard como jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, contratando una constructora de Grupo Carso, propiedad del empresario mexicano Carlos Slim.

La apresurada construcción y entregada de materiales por parte de la constructora, habría ocasionado irregularidades en la línea 12 del Metro que en pocos años se darían a conocer, pues a dos años de su inauguración, el tramo fue cerrado por mantenimiento por fallas en el sistema.

La mala realización de la línea del Metro habría derivado en el colapso de un tramo, considerado uno de los peores accidentes del sistema de transporte público.

