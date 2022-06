Acusa AMLO "nueva lanzada" contra Tren Maya por supuesta destrucción de zonas arqueológicas

Por su parte, el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia ( INAH ), Diego Prieto Hernández, aclaró que el Tramo 5 no es la zona que concentra más sitios arqueológicos , sino el Tramo 3, y adelantó que se harán mejoras en 21 de las 45 zonas vinculadas al Tren Maya, con el fin de que sean visitadas por el público.

" Claro que hay un interés político, lo que quieren es frenarnos , que no podamos terminar la obra, lo que buscaban cuando el segundo piso hace 20 años. Vamos a seguirle", aseveró AMLO.

" Ya iniciaron todos nuestros opositores una nueva lanzada, ya no es la destrucción de la selva, ahora es la destrucción de sitios arqueológicos , es que son predecibles, yo conozco la hipocresía", dijo el presidente arremetiendo contra el diario Reforma.

Raúl Durán Periodista

