Acusa AMLO “plan con maña” en investigación judicial de mina en Sabinas, Coahuila

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador, acusó de haber “plan con maña” en las investigaciones judiciales que se están llevando en torno a la mina de Sabinas, Coahuila, la cual dejó atrapados a 10 trabajadores.

En su conferencia matutina, AMLO catalogó que luego del accidente, los trabajadores de la mina fueron dados de alta en el Seguro Social, indicando que era una estrategia para usar a quien inscribió a los trabajadores como responsable del incidente.

“En el caso de esta mina en particular, sí se hacen inspecciones. Según el informe que me presentaron, de manera muy extraña, una vez que sucedió el accidente, fueron a inscribir a los trabajadores al Seguro Social. Seguramente, si es cierto, pues es un plan con maña para castigar al que aparece inscribiendo a los trabajadores en el seguro y no a los concesionarios”, mencionó desde el púlpito de Salón Tesorería.

El mandatario federal fue cuestionado sobre Cristian “N”, quien fue presentado como el presunto dueño de la mina ante las autoridades, debido a que el involucrado sólo cuenta con 30 años de edad.

“Es probable que sea lo que yo estoy aquí sosteniendo de que a él lo hayan utilizado para inscribir a los trabajadores al seguro, a lo mejor ese es el antecedente que están utilizando”, reiteró el tabasqueño.

Andrés Manuel reiteró que se debe llegar al fondo con las investigaciones, advirtiendo que no habrá impunidad para quien resulte responsable del derrumbe en la zona, la cual dejó a 10 mineros atrapados y familias consternadas.

“Pues por los que resulten responsables. No hay impunidad para nadie, y puede ser que quieran hacer, maniobrar de esa forma, pero ya tú aquí lo estás denunciando, yo coincido contigo y a lo mejor vamos a coincidir otros, y la gente ya sabe quiénes son los que están detrás de todos estos asuntos irregulares, todas las minas que se explotan de manera clandestina, aunque tengan concesión, no avisan, no hay por eso supervisión de autoridades. O sea, hay que investigar bien, a fondo, pero ahora el rescate, básicamente”, puntualizó el mandatario.