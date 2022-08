Acusa AMLO politiquería pedir la renuncia de Laura Velázquez por rescate de 10 mineros en El Pinabete

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que pedir renuncias por la tragedia en la mina de El Pinabete de Sabinas, Coahuila, es "politiquería".

Lo anterior, al ser cuestionado sobre la petición de familiares para que renuncie Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil.

De acuerdo con Reforma, en conferencia desde Palacio Nacional, el tabasqueño dijo que su Gobierno no se dará por vencido para rescatar a los 10 trabajadores atrapados desde hace 23 días.

"Se va a seguir hablando con ellos, se está haciendo esa labor hoy también los técnicos van a explorar si se puede acortar el tiempo con más extracción de agua".

"(...) Y la instrucción es que no nos demos por vencidos, no va a suceder lo de Pasta de Conchos que se decretó que no había ya ninguna posibilidad de recuperar a los mineros, nosotros no íbamos a estar. Ahora lo más importante es el rescate, desde luego que hay una indemnización, pero eso no es el tema", dijo.

Ayer, las autoridades plantearon un nuevo plan de rescate que podría llevar hasta 11 meses, informaron familiares de las víctimas.

La opción para el rescate, precisaron, sería abrir un "tajo", es decir, una mina a cielo abierto hasta llegar al nivel de las galerías inundadas, a unos 60 metros de profundidad, trabajo que demorará de seis a 11 meses.

Los familiares señalaron que la alternativa fue planteada por la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, que les informó que la entrada de agua hacía imposible que rescatistas bajaran a la mina.