Acusa AN discurso de odio de Trump y AMLO 

Cd. de México.-Senadores del Partido Acción Nacional (PAN) alertaron este domingo sobre el peligro que pueden generar los discursos de odio promovidos desde el poder presidencial, pero no sólo en el caso de Estados Unidos, sino también de México.



Entrevistados por separado, los legisladores panistas Gustavo Madero y Damián Zepeda coincidieron en que la polarización genera división y puede derivar en actos violentos.

"Es muy grave esta cultura del odio que se está propiciando, este tipo de deformaciones sociales psicópatas que no encuentran más que la violencia y la destrucción. Me preocupa mucho que desde el púlpito presidencial de Estados Unidos se estén mandando mensajes de violencia, de intolerancia y de racismo", dijo Madero.

"Pero de igual manera desde el púlpito presidencial de nuestro País se están generando discursos de desencuentro y de división, justo lo contrario de lo que necesitamos, que es unidad, respeto y tolerancia. Es muy grave, es algo devastador y desesperanzador porque este populismo proviene desde lo más alto de los gobiernos, se exacerban los sentimientos de miedo e intolerancia llevan a este tipo de actos de barbarie".

El senador Damián Zepeda se quejó de los discursos de odio promovidos desde el poder presidencial. | Cortesía



Por su parte, Damián Zepeda consideró que, aun cuando el caso de López Obrador no es tan grave como el de Trump, los hechos de violencia registrados en las últimas horas son una luz de alerta.



"Deben tener cuidado los gobernantes y lo digo porque deben tener cuidado en México también con el discurso de división, de rechazo y de odio hacia algunos sectores", expresó.



"No creo que tenga la misma dimensión (que en Estados Unidos), pero sí tiene que ser una alerta a tiempo de que no se debe promover el discurso de odio".



El ex dirigente nacional del PAN consideró que la polarización que promueve el Presidente puede llevar a un choque entre grupos o sectores de la sociedad mexicana.

Los panistas alertaron del peligro de los discursos de odio en Estados Unidos y México . | AP



"Él nos está dividiendo entre quienes están con él y quienes no lo están; los que tienen desarrollo económico y los que no", manifestó.



"Me queda claro que él no quiere, bajo ningún supuesto, que suceda algo así, pero puede llegarse a provocar algo así, tampoco creo que Trump hubiera querido lo que pasó, pero sus palabras y su discurso de odio llevan a eso. No esté en ese grado Andrés Manuel, pero, ¡cómo se parece! Por lo menos en otros temas".



En las últimas horas, opositores al Presidente se han pronunciado en el mismo sentido.



El ex Mandatario Felipe Calderón demandó a Trump y a AMLO poner fin a la estigmatización.



"El Presidente de Estados Unidos debe parar con su discurso de odio. Debe dejar de estigmatizar a otros. Lo mismo aquí", escribió.



Intelectuales y representantes de la sociedad civil también se refirieron al tema.



"Trump agrede verbalmente a los mexicanos y su violencia verbal se convirtió en violencia física. Un gobernante nunca debe usar violencia verbal", expresó el historiador Enrique Krauze.



"El discurso de odio, que divide y polariza, no ayuda a combatir la pobreza, la desigualdad, la corrupción y la inseguridad. Al contrario, puede resultar en tragedia, como en El Paso. Es el llamado a la unidad y la corresponsabilidad el que corresponde a un verdadero estadista", consideró Claudio X. González, de Mexicanos contra la Corrupción.