Acusa Alcaldesa de Acapulco 'elección de Estado' en Morena 

Acapulco.- Como "elección de Estado' calificó la Alcaldesa de Acapulco, Abelina Ruiz, la reposición del proceso interno de Morena en los distritos 08 y 09 al reprochar la participación de funcionarios estatales.

"Elección de Estado ayer, lleno de guaruras, lleno de todo, la presidenta (de casilla) no sólo contó los votos. ¿De qué democracia? ¿De qué valores? ¿De qué Cuarta Transformación? ¿De qué principios? Yo vi una elección de Estado", reprochó.

La Edil fue cuestionada sobre la participación de sus funcionarios en la pasada jornada de comicios de Morena, a lo cual respondió que no tuvo injerencia alguna.

"Yo no me metí, nunca me he metido, hablo por mí", aseguró la morenista.

Además, aseguró que su ausencia a los eventos de la Gobernadora Evelyn Salgado representan un mensaje que la también morenista deberá interpretar.

"Bueno, yo creo que hay un silencio y hay un mensaje, que interprete mi mensaje", dijo antes de marcharse del acto que encabezó al lado del ex Alcalde Luis Walton Aburto (PRD-PT-MC).

Este jueves 25 de agosto se llevó a cabo nuevamente la elección para congresistas de Morena en los distritos 09 y 08 de Guerrero, tras ser anulados los comicios del pasado 30 de julio por irregularidades.

Ayer, de nueva cuenta, la participación fue numerosa y se desarrolló sin disturbios, a excepción de una disputa verbal en una de las filas, reportaron medios locales.