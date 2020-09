Acusa Fernández Noroña a Omar Fayad de que lo agarren a "huevazos"

Ciudad de México.- Gerardo Fernández Noroña, vicecoordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados, acusó al gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, de estar detrás de agresiones y provocaciones en su contra, luego de que lo agarraron a "huevazos" durante un acto de campaña en el municipio de Singuilucan, donde acudió en apoyo a candidatos a presidentes municipales de su partido.

En rueda de prensa, expuso que por segunda ocasión mandaron una provocación a un acto de campaña, ahora en Singilucan; la primera agresión ocurrió durante un mitin en el municipio de Huichapan.

Está claro que detrás de estas agresiones está Omar Fayad, ya que, aseguró, el secretario de Gobierno envió un recado al comisionado nacional del PT en Hidalgo, Javier Vázquez Calixto, “y le dijo que no me invitaran”, detalló Fernández Noroña, quien sufrió la otra agresión a "huevazos" .

Afirmó que está documentado a quienes más Fayad ha amenazado, encarcelado, perseguido y violentado.

Humberto Endonio, candidato del PT en Huichapan, está amenazado de muerte al igual que la candidata en Tepeji del Río, Tania Valdez Cuellar. Asimismo, han entrado a hacer destrozos a las oficinas de Ernesto González, candidato en Tizayuca.

Manifestó que Areli Maya Monzalvo, declinó su candidatura por Morena a la presidencia municipal de Mineral de la Reforma, porque fue víctima de distintos actos de intimidación en su contra.

El diputado Fernández Noroña fue atacado por un grupo de personas que le lanzó huevos, pero ahora en Singuilucan, Hidalgo, y con el mensaje "Noroña, no te queremos aquí", gritó alguien al momento de que los huevos fueron lanzados contra él.

No los agredan, no los agredan, regrésenme, no los agredan, no caigan en la provocación, sostuvo, "tomen sus asientos, no sirve de nada, a eso venían, a provocar, a que se disolviera la reunión"