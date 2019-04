Acusa Fox de promesas alegres a AMLO y gobernador de Veracruz

México.-El ex mandatario Vicente Fox Quesada pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García recordarles sus "promesas alegres" que hicieron en campaña, tras el ataque armado registrado en Minatitlán, que dejó catorce personas muertas en un salón de fiestas.

Fox Quesada escribió un mensaje en Twitter al compatir un video de de los dos políticos cuando realizaban sus campañas políticas en 2018, y dentro de sus promesas estaba acabar con la violencia que ha dañado a Veracruz con homicidios, desapariciones forzadas y secuestros.

Tanto López Obrador y García se mostraron en un spot de fecha 2 de mayo de 2018, que señalaban lo siguiente:"Vamos hacer equipo para acabar con la corrupción y la inseguridad en #Veracruz, con capacidad y honestidad es posible. #JuntosHaremosHistoria".

En un tuit publicado este domingo, el ex presidente hace referencia al video y señaló que: "Después del niño ahogado y la monumental tragedia de Minatitlan. Recordemos las promesas alegres de los 2 juntos.Cuantas mentiras se dicen en campaña. Ahora los 2 dicen que harán justicia al estilo del "fariseo" López. Más y más muertos, tras más y mas mañaneras".

Este sábado, Fox lanzó varias críticas a AMLO y escribió que: "Que vergüenza que hasta las tragedias las uses como trampolín para la agresión. No todo trata de ti AMLO, hablar del pueblo no significa gobernarlo, atenderlo sí. ¡No más violencia! #Minatitlan”.

El político guanajuatense ha estado muy activo con crítica al presidente López Obrador por la masacre registrada en Minatitlán y los hechos violentos que se han presentado en el país, en donde ha expresado que ha sido el trimestre más violento en un inicio de sexenio.