Acusa Javier Corral red de corrupción de César Duarte

Chihuauha México.- El Gobernador de Chihuahua, Javier Corral, advirtió que la red de corrupción en torno a su antecesor César Duarte, alcanza a ex funcionarios y a empresarios.

Al participar en una conferencia de la Asociación Nacional de Gobernadores de Acción Nacional, apuntó que el ex Mandatario priista encabezó una red que saqueó de forma descarada en el Estado de Chihuahua bajo un esquema de delincuencia organizada.

"Se trata de una ardua y no en pocas ocasiones batalla, porque ha enfrentado muchísimas adversidades para que se hiciera justicia, la justicia que el pueblo de Chihuahua reclamó frente a uno de los saqueos más descarados que se haya dado en nuestra historia como Entidad, y debo decir que fue un saqueo por la acción corrupta y corruptora que operó una red de bandidaje, un saqueo al Estado de Chihuahua a través de un modelo de asociación delictuosa que encabezó el ex Gobernador del Estado César Duarte", sostuvo.

Corral informó que en el marco del proceso contra el ex Mandatario local detenido en Estados Unidos hace unos días también están involucrados ex funcionarios públicos y empresarios.

La Operación Justicia para Chihuahua no sólo es el ex Gobernador, la Operación Justicia para Chihuahua ha ejercido acción penal sobre 39 personas, entre ellas ex servidores públicos y empresarios, hay 16 sentencias condenatorias", indicó.