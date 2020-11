Acusa Mario Delgado a El Bronco de "reventar" reunión de Morena en Nuevo León

Ciudad de México.- El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado acusó al gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, conocido como El Bronco, de enviar varios "provocadores" y reventar la reunión programada con liderazgos de este partido político y provocar un zafarrancho durante su visita a esta entidad para ratificar la alianza con el Partido del Trabajo (PT), el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza en Nuevo León para el proceso electoral de 2021.

En una conferencia que transmitió en redes sociales, Delgado aseguró en su denuncia pública que Rodríguez Calderón envió a operadores de su gobierno para provocar a los morenistas que estaban concentrados en el lugar del encuentro, que de acuerdo a lo sucedido, los inconformes rechazaron una coalición en Nuevo León, así como la posible designación de Clara Luz Flores como la candidata a la gubernatural

Lo anterior llevó a que se se "reventara" la reunión que se encontraba agendada de Mario Delgado con la militancia local.

Pese a las protestas que fueron atribuidas a operadores de El Bronco, el diputado con licencia refrendó la alianza polítiva con el PT, PVEM, Morena y Nueva Alianza en Nuevo León.

En este sentido, envió un mensaje en Twitter sobre los hechos ocurridos en esta entidad y manifestó que "quienes reventaron el evento en el que íbamos a platicar con la militancia de Morena, son operadores del gobierno de Nuevo León. Los conservadores quieren seguir saqueando el estado y tienen miedo que el poder que tanto daño le hizo a Nuevo León, sea desplazado por Morena", se lee.

El morenista expresó "los aliados de la derecha buscan desprestigiar nuestro movimiento. En Nuevo León nos aliamos con el PT, PVEM y Nueva Alianza para impulsar el proyecto de la CuartaTransformación donde Morena elegirá candidatos por encuesta".

Al respecto, subrayó que la coalición se definió en congruencia con los principios y valores del Movimiento de Regeneración Nacional y con el claro objetivo de impulsar el proyecto de la Cuarta Transformación en el estado.

Queremos transformar Nuevo León, para que se viva una auténtica democracia con gobiernos que volteen a ver al pueblo y no solo a una cúpula, queremos terminar con los despilfarros, los privilegios, pero sobre todo con la corrupción. Queremos gobiernos que hagan equipo con el Presidente de la República y así, multiplicar la inversión social, declaró Delgado.

Asimismo, informó que Morena será quien designe a el o a la candidata que abandere la coalición “Juntos Haremos Historia en Nuevo León”.

En este sentido, señaló que la candidatura a la gubernatura se decidirá conforme al estatuto del partido, es decir, priviliengiando el diálogo y los consensos o a través del método de encuesta.

Morena no le pertenence a nadie, a ningún grupo, en este partido la gente es la que manda, porque somos un movimiento plural y democrático; y es ahí donde radica nuestra fuerza. En próximos días emitiremos la convocatoria para invitar a militantes y simpatizantes a participar en la definción del candidato o candidata, agregó el dirigente nacional.

Mario Delgado resaltó que no se trata de ganar por ganar, sino de lograr una verdadera transformación en el país. Por lo que, quien resulte electo para la candidatura deberá hacer un juramento de principios, donde se comprometa a no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México.

Finalmente, comentó que el grupo de personas que irrumpieron el diálogo entre la dirigencia nacional y la militancia son operadores del gobierno del estado. Quienes buscan a toda costa que Morena no llegue a la entidad y les arrebate la posibilidad de seguir saqueando Nuevo León.