Acusa Morena alianza entre el INE y oposición para evitar que Congreso legisle revocación de mandato

México.- Los grupos parlamentarios de Morena y el Partido del Trabajo (PT) acusaron a las bancadas opositoras de coludirse con el Instituto Nacional Electoral (INE) para obstaculizar que el Poder Legislativo elabore la Ley de Revocación de Mandato.

Lo anterior después de que, por segundo día consecutivo, la Comisión Permanente desechó llamar a un tercer período extraordinario de sesiones al Congreso de la Unión para discutir y votar la ley reglamentaria de dicho ejercicio.

En conferencia de prensa al concluir la sesión, el senador morenista César Cravioto exhibió un supuesto borrador de los "Lineamientos del INE" para el ejercicio de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Denunció que en estos el órgano electoral pide "requisitos absurdos" para poder ser "recabador" de formas para que la consulta se lleve a cabo, aseverando que son mayores a los que se exige a los candidatos a ser consejeros electorales.

El legislador calificó como "barbaridad" que el INE solamente vaya a aceptar firmas recabadas mediante una aplicación electrónica, es decir, según su consideración, sin formatos impresos

Sostuvo que ello denota que la autoridad electoral "no quiere que se junten las 3 millones de firmas", pues señaló que si él no cuenta con un celular de alta gama o algún otro dispositivo electrónico, no va a poder juntar las firmas que se necesitan para la revocación de mandato.

Mencionó que el documento, que le llegó a su oficina y que está fechado al mes de julio, ha sido trabajado por el INE en conjunto con "sus patrones, que son el PRI y el PAN", acusando que son estas dos fuerzas políticas los que mandan al consejero presidente Lorenzo Córdova, motivo por el cual no se aprobó el período extraordinario el día de hoy.

En el mismo sentido se pronunció el diputado morenista Rubén Cayetano García, sin embargo, al cuestionarle, informó que los lineamientos del INE serían anulados de avalar el Congreso de la Unión la Ley de Revocación de Mandato, aunque sostuvo que lo que la autoridad electoral quiere es "confundir" y "enlodar" dicho proceso.

Leer más: SEP reitera a Conago que no pedirá carta compromiso para el regreso a clases

El día de ayer, Lorenzo Córdova dio a conocer que el INE comenzará a estructurar los lineamientos para la revocación de mandato, pues pasados más de 600 días desde que se publicó la reforma en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la Cámara de Diputados y el Senado de la República no los han emitido.