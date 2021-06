Acusa Morena intento de anulación de elecciones por parte de partidos de oposición

México.- El dirigente nacional del partido Morena, Mario Delgado Carrillo, acusó que los partidos de oposición al gobierno de la Cuarta Transformación intentan, mediante una estrategia sutil, anular los resultados de las elecciones a diputaciones federales.

Señaló que la "mafia de la corrupción" ha estructurado dicho plan debido a que saben que serán derrotados en los comicios electorales del 6 de junio.

En conferencia de prensa, Delgado Carrillo advirtió que las fuerzas políticas opositoras al presidente Andrés Manuel López Obrador están interponiendo numerosas quejas en todos los distritos electorales donde son conscientes que el voto ciudadano no los favorecerá.

En este sentido, sostuvo que argumentarán para ello la intervención por parte del titular del Poder Ejecutivo Federal en el actual proceso electoral.

El ex diputado recordó que esta misma estrategia utilizaron en el 2006, 2012 y lo intentaron hacer en el 2018, no obstante no les funcionó, puesto que indicó los ciudadanos ya conocen esas prácticas y las repudian.

Nuevamente, el líder morenista denunció la intervención en los comicios electorales de Claudio X. González, Enrique Krauze, así como de Héctor Aguilar Camín y Gustavo de Hoyos, acusándolos de usar a los medios de comunicación para hacerle "guerra sucia" a Morena y, a su vez, infundir "miedo" en los ciudadanos votantes.

En este mismo tenor, señaló que se esté utilizando a los aparatos estatales para la intimidación y la violencia de cara a la jornada electoral, específicamente en Estado de México, Jalisco, Michoacán y Jalisco.

Por último, Mario Delgado destacó que el "miedo se combate con esperanza", mientras que "la democracia se protege con más democracia", de ahí que exhortara a los mexicanos a salir a votar masivamente por el Movimiento Regeneración Nacional el próximo 6 de junio, así como estar vigilantes para no permitir "corruptelas" en contra del sufragio ciudadano.