Acusa Obispo de Morelia actitud mesiánica en AMLO 

Cd. de México, México.-Herculano Medina Garfias, Obispo de Morelia, Michoacán, criticó que el presupuesto para 2020 haya sido concentrado en programas sociales impulsados por el Gobierno y consideró que el Presidente Andrés Manuel López Obrador tiene ideas mesiánicas.



En una conferencia de prensa realizada este domingo, expuso que se requieren más recursos para combatir la violencia de género en el marco del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres; a programas educativos; a mejoras en infraestructura y vivienda, en salud, seguridad y generación de empleos, y a organizaciones civiles.

"Lo puedo decir con toda propiedad: que él quiere ser el redentor de todas las situaciones que pasan en nuestro País y la verdad es que el Gobierno no puede sólo. Ni a nivel federal, ni a nivel estatal, ni a nivel municipal", dijo Medina Garfias.



"Él no es todopoderoso. Sin embargo, así se nos ha querido presentar como que él tiene todas las soluciones a todos los problemas y no quiere dejarse ayudar de las instituciones de la sociedad. No quiere dar recursos a quienes estamos tratando de servir a nuestros hermanos a nuestras hermanas por situaciones diversas.



Al respecto, una reportera le preguntó: ¿Considera usted que el Presidente tiene estas actitudes...?



"¿De Mesianismo? Sí", contestó el católico.



Dichas actitudes, apuntó el Obispo Medina, son un grave error, al considerar que el presupuesto deja de lado otras demandas que necesitan los ciudadanos que pagan impuestos.



"El Gobierno está dejando mucho que decir al no aplicar ese recurso. Con que nos digan que han ahorrado 12 mil millones de pesos en el tiempo que llevan de la Administración no nos interesa que lo ahorren, nos interesa que resuelvan la situación que se está presentando y que no estén dejando en la marginación y la pobreza a muchas personas.



"Creo que el Gobierno no está cumpliendo con lo suyo y tampoco se deja ayudar. Creo que es una actitud soberbia el no dejarse ayudar por las instituciones serias que hay en la sociedad", agregó.