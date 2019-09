Acusa AMLO facturas falsas con Peña Nieto

IXMIQUILPAN, Hidalgo.-El Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a la pasada Administración de utilizar facturas falsas para justificar derroches como los exhibidos en un viaje de Enrique Peña Nieto.



"En el Estado Mayor Presidencial gastaban lo que querían porque no tenían que comprobar nada, eran como partidas secretas, les daban dinero y nada más entregaban un comprobante en general, sin notas y facturas, nada, porque supuestamente eran gastos de seguridad nacional", dijo.





Al visitar un hospital rural, refirió que en un viaje de Peña compraron mil rastrillos, cuyas facturas mostró en una de sus conferencias matutinas.

"Fueron a un viaje a un país y para ir al viaje en el avión compraron en el Estado Mayor más de mil rastrillos para rasurarse, sólo que se rasuraran cada media hora, millones de pesos", señaló.



"Claro que con facturas falsas, esas que ahora estamos prohibiendo y que no quieren aprobar la reforma, facturas falsas, ni modo que utilizaran tantos rastrillos y moco de gorila".

El presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a los gastos de un viaje de Peña Nieto, que presuntamente se justificaban con facturas falsas.



'Estamos cambiando política educativa'



López Obrador presumió que su Gobierno está cambiando la política educativa, aunque no le guste a sus adversarios.



"Los de la derecha, los conservadores, mejor dicho, no están de acuerdo con algunas cosas, no les gusta a nuestros adversarios porque tomamos la decisión de que se les va a dar preferencia en la contracción de maestros a los que egresan de normales rurales", dijo.



"Los que salgan de las normales ya van a salir con su plaza, ahora se van a abrir las normales, ya estamos cambiando la política educativa".



Presume respeto en el extranjero



El Presidente afirmó que México ahora es más respetado en el extranjero.



"Entre otras cosas porque saben en otros países que iniciamos esta campaña en contra de la corrupción y tenemos que seguir así", dijo.



No obstante, lamentó que aún se tenga la imagen de que el País es violencia y corrupción.



"Tenemos que cambiar eso poco a poco", añadió.



Recordó que ayer habló con el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre los migrantes.



"Se me pasó decirle que si quería el avión (presidencial)", comentó.

