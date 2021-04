Advierte Raúl Morón iniciar juicio para Consejeros del Instituto Nacional Electoral

Michoacán. - El aspirante a la gubernatura de Michoacán, abanderado por Morena, Raúl Morón Orozco, señaló que hay elementos suficientes para someter a juicio político a los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).

“A pesar de que el @INEMexico haya actuado por consigna, tomando decisiones arrebatadas, seguiremos adelante por las vías legales necesarias porque somos más los que queremos un cambio en Michoacán. Que no quepa duda: ¡la #4T será una realidad en Michoacán!”, agregó el coordinador estatal de Morena.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

El aspirante a la gubernatura de la meseta purépecha, señaló que los legisladores de los partidos que lo postulan ya se encuentran preparando una demanda ante la decisión del INE de quitarle las candidaturas a él y al aspirante a Guerrero, Félix Salgado Macedonio.

Leer más: Lilly Telléz celebra un año fuera de Morena, partido que la llevó al Senado

"Nuestros legisladores federales, tanto de Morena como PT, están platicando, se está elaborando una demanda de juicio político. Seguramente ahí, en esa demanda, habrá todos los elementos, todos los argumentos jurídicos y legales para interponerla, me parece que hay materia para este tema", aseguró en una rueda de prensa.

El alcalde de Morelia con licencia afirmó que además de la cancelación del registro, los consejeros asumieron atribuciones que no les corresponde, pues fijaron nuevas reglas para asignar las diputaciones de representación proporcional.

"Ellos no están para modificar la norma, ellos están para que se respete tal cual está, no pueden modificarla y menos legislar, jugar el papel de legisladores, están asumiendo atribuciones que no les corresponden”, aseguró el morenista.

En un video de redes sociales, compartió que el INE no acató la resolución que entregó el TEPJF y señaló que nuevamente el órgano electoral les quitó derecho de contender en las elecciones del próximo 6 de junio.

A pesar de que el @INEMexico haya actuado por consigna, tomando decisiones arrebatadas, seguiremos adelante por las vías legales necesarias porque somos más los que queremos un cambio en Michoacán.



Que no quepa duda: ¡la #4T será una realidad en Michoacán!

#NadaNosDetiene pic.twitter.com/yQlNYwiAeG — Raúl Morón Orozco (@raulmoronO) April 15, 2021

“Han trastocado su propio reglamento, no observaron ni siquiera las reglas que ellos mismos se dan para calificar ese tipo de elecciones. Nosotros hemos actuado siempre con honestidad plena, con transparencia absoluta, no hemos hecho uso de nada ilegal, por eso esta decisión sigue siendo arbitraria e ilegal”, señaló el aspirante.

Asimismo, aseguró que confían en que el TEPJF analizará todos los argumentos que presentarán para demostrar que se les han quitado los derechos para participar en el proceso electoral del 2021.