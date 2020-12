Acusa Ricardo Anaya a gobierno de AMLO de manejo criminal de la pandemia

Ciudad de México.- El excandidato del Partido Acción Nacional (PAN) a la presidencia de México, Ricardo Anaya Cortés acusó al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), de un manejo criminal de la pandemia de Covid-19, y lo atribuyó a la ineptitud, torpezas de funcionarios y caprichos del Ejecutivo federal, bajo el argumento de que no había dinero para comprar pruebas que eran requeridas para detectar el coronavirus entre la población..

Asimismo, durante el video semanal que lanza en redes sociales, reiteró que la diferencia con otros países ha sido que desde el principio que tomaron muy en serio a la pandemia y aplicaron medidas como la obligatoriedad en el uso de cubrebocas, hicieron pruebas en forma masiva, rastrearon contagios, forzaron a quienes venían de otros países que hicieran cuarentena, es decir, aplicaron medidas necesarias que no hizo el gobierno mexicano.

El manejo de la pandemia por parte del gobierno ha sido criminal y lo más grave es que los engaños siguen, ahora te quieren hacer cree que solo hay de dos sopas o nos guardamos todos para detener la pandemia o abrimos la economía con el riesgo de contagiarnos, dijo Anaya.

Taiwan tiene 25 millones de habitantes y siendo país vecino de China, sitio en donde empezó la pandemia de coronavirus, han muerto únicamente siete personas; en Nueva Zelanda fallecieron 25 y en ambos casos, agrega que las economías están totalmente abiertas. Los niños van a las escuelas, la gente va a trabajar, al cine, a conciertos, a eventos deportivos, se reúnen con sus familias y los abuelitos pueden abrazar a sus nietos.

Cuestiona al gobierno: "Primero dijeron que no pasaba nada cuando el presidente López Obrador expresó Hay que abrazarse no pasa nada y que el peor escenario que lo llamaron escenario catastrófico era que murieran 60 mil personas, pero oficialmente ya van más de cien mil, pero el propio gobierno ha tenido que reconocer que en realidad son más de 200 mil fallecimientos".

Durante el video reconoce que la pandemia no es culpa del gobierno y que está golpeando a todos los países, pero el problema en México, asegura es que el gobierno le pidió a la población que hiciera su parte con medidas como quedándote en casa, cerrando el negocio o faltando al trabajo, y añadió "tú hiciste un gran esfuerzo y tu esfuerzo casi no sirvió de nada"; situación que lo atribuye a que el gobierno no hizo la parte que le tocaba, como aprovechar el tiempo para comprar pruebas y asegurarse que aquella persona que requería una prueba de Covid-19 tuviera acceso de manera gratuita a sabiendas que es cara.

Cuestionó que parar toda la economía es infinitamente más cara para todos y la decisión de no hacer pruebas fue que "no querían que se supiera el tamaño del problema de la pandemia en el país" y lo anterior "para engañarnos de que todo iba muy bien y que la epidemia estaba domada".

En Corea con una población de 51 millones de habitantes solamente han muerto 500 personas, expresó Anaya y comentó porque cualquier persona que llegaba del extranjero debe de permanecer aislada por lo menos 14 días; después hacerse una prueba para asegurarse que no vierne enferma y así se evitan los contagios.

Eso tampoco lo hizo el gobierno de López Obrador, tu pusiste tu parte quedándote en casa y obviamente no lo hiciste por gusto, sino te pidieron que lo hicieras para detener los contagios; es más, hasta seguiste pagando tus impuestos, reprocha Anaya al gobierno de AMLO.

En Perú, el gobierno le dio 4 mil pesos a todos los trabajadores que tuvieron que quedarse en su casa; en Chile le otorgaron 80 mil pesos a los pequeños negocios a peluquerías, misceláneas y hasta préstamos, que no van a tener que pagar si el dinero se usó para cubrir el sueldo de los trabajadores, explicó.

Y que no vengan con la mentira de que en México no hay dinero, porque bien que lo están tirando en los caprichos del presidente como la refinería de Dos Bocas o el Tren Maya" y consideró que "o sea para las necedades si hay dinero ¿verdad?.

Acusó que el gobierno de AMLO ni quiera habló con la verdad, pero en otros países alertaron a la gente de la gravedad de la enfermedad y "aquí nos dijeron puras mentiras".

Dijo que entre los errores en el manejo de la pandemia entre otras cosa fue que los expertos no recomendaron desde el inicio el uso de cubrebocas, porque "dice AMLO que Hugo no se lo recomendaba", pero "el tal Hugo, ni más ni menos es el principal funcionario encargado de contener esta brutal pandemia, solamente le importa quedar bien con su jefe, o sea su lambisconería llegó a este extremo, cuando dijo López-Gatell que la fuerza del Presidente es moral, no es una fuerza de contagio", al mostrar las imágenes del subsecretario de Salud y vocero de la estrategia de contención de la pandemia de Covid-19, Hugo López-Gatell durante La Mañanera en Palacio Nacional.

Manifestó que México es el país del todo el mundo en el cual personal médico ha muerto "porque las condiciones en las que los tiene el gobierno son criminales y ahora queda claro que la ineptitud mata y las consecuencias de las torpezas del gobierno son gravísimas", aunado a que este país es el lugar en donde se mueren más personas confirmadas de coronavirus.

Concluyó que el Gobierno Feedral no ha dicho la verdad, pero a pesar de lo que se ha vivido "estoy convencido de que vamos a salir adelante", en referencia a la próxima vacuna anticovid que se están desarrollando los laboratorios farmacéuticos.