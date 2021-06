Acusa Rosa Elena Millán ser víctima de acoso para que decline a la candidatura

Sinaloa.- La candidata a la gubernatura de Sinaloa por el Partido Fuerza por México, Rosa Elena Millán Bueno, reclamó ser víctima de acoso político por parte de la alianza Va por Sinaloa, al ofrecerle en reiteradas ocasiones su renuncia a la candidatura.

Acusó que han sido representantes del candidato a gobernador, Mario Zamora Gastélum, los que le han solicitado desde hace algún tiempo que decline y manifieste su apoyo a la alianza conformada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) Partido Acción Nacional (PAN) y Partido de la Revolución Democrática (PRD), sin embargo, no se ha tenido acercamiento directo a Zamora Gastélum.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Aclaró, que su respuesta siempre ha sido negativa ante las peticiones, esto pues aunque las encuestas marquen cifras que no la favorecen en preferencias del votante para un posible triunfo, seguirá en la contienda hasta que finalice el proceso electoral.

Leer más: Mañana inicia periodo de veda electoral

"Estos días he recibido un acoso político impresionante y he recibido a no menos de 6 personajes que me han estado buscando e insistiendo que decline a favor de Mario Zamora, por supuesto que no lo voy a hacer, primera porque si me salí del PRI es por qué cerré un ciclo, y la segunda es la congruencia", subrayó.

Describió como falta de ética el tratar de inducir el voto, acción que se está realizando por otros partidos, esto por la importancia de emitir un voto razonado y sin presión, hacía el partido que le satisfaga para que sea su próximo gobierno.