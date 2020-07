Acusan a Fiscalía de ocultar evidencia de accidente de Zoé Robledo

Ciudad de México.-Marisol Gallegos aseguró que su esposo Mariano Chaponteco, quien murió ayer, no fue culpable del accidente vehicular en el que se vio implicado el director del IMSS, Zoé Robledo, como determinó la Fiscalía de Chiapas.

La viuda acusó al funcionario federal de borrar todas las evidencias que acreditan que la camioneta Silverado, en la que él viajaba con su chofer y otro acompañante, fue la que provocó el choque en el Libramiento Sur de Tuxtla Gutiérrez.

"Al parecer mi esposo ya se dirigía a la casa, cuando la camioneta donde venía Zoé Robledo invistió por la parte de atrás. Ellos ahorita están dando la vuelta, como todo se sabe, es un político de alta, entonces, él está lavando todo, o sea, borró información, borró videos, borró cosas", dijo en un video.

La grabación que se viralizó en redes sociales contiene la frase "Justicia Para Mariano".

La mujer expresó que, aunque el director del IMSS no iba al volante, él debe abogar para que se haga justicia por su esposo, quien mantenía a sus dos hijos y a ella.

Ellos le echan la culpa a mi esposo, cuando sabe que él ya no está para poder defenderse o dar su propia versión, en ningún momento nos han apoyado o dicho o pedido algún, algo pues, una entrevista o algo.

"La ambulancia que levantaron a mi esposo se lo llevaron de inmediato porque no querían que llegara el ministerio público al lugar, (Zoé Robledo) él no quiso dar entrevistas a ningún medio, y él especifica que fue atendido en el IMSS, cosa que no fue cierta, el señor automáticamente lo llevan al Hospital San Lucas que está aquí en todo el tramo Copoya/Jobo".

Este lunes, la Fiscalía General del Estado (FGE) aseguró que el choque de ayer se debió a que un vehículo Beat, conducido por Mariano Chaponteco, iba a exceso de velocidad e invadió el carril contrario a su circulación.

El Fiscal Jorge Llaven Abarca explicó que el peritaje mostró que el hombre perdió el control del auto, invadió el carril contrario y chocó contra la camioneta Silverado.

El accidente le provocó al director del IMSS una fractura en el brazo y un esguince cervical; su chofer y el colaborador que lo acompañaban también sufrieron lesiones.

