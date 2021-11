Acusan a Quirino Ordaz de traicionar al PRI por su relación con AMLO

México.- La secretaria de comunicaciones institucional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Paloma Sánchez, acusó a Quirino Ordaz Coppel, exgobernador del estado de Sinaloa, de traicionar al tricolor al aceptar la Embajada de México en España ofrecida por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Hace unos meses, en la inauguración del Hospital Pediátrico en Culiacán, Sinaloa, el titular del Poder Ejecutivo Federal adelantó que invitaría a Ordaz Coppel a unirse a su gobierno. Días después, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dio a conocer que el presidente López Obrador le ofreció al ex mandatario estatal la Embajada mexicana en España.

En entrevista, la diputada federal priista reveló que su voto en contra del otorgamiento de la licencia a Quirino Ordaz para que asumiera el cargo diplomático en el continente europeo tuvo como motivo el hecho de que, de haber votado a favor, ello constituiría una traición al PRI y, en particular, al priismo de Sinaloa.

"Soy Secretaria de Comunicación, estuve muy de cerca con todos los candidatos trabajando porque, la verdad, tuvimos grandes candidatos que trabajaron muchísimo y desde el momento en que en mi estado no se les protegieron, siento un gran dolor a mi partido, una gran traición. Voté en contra por darle la licencia porque sería una traición a mi partido y al priismo sinaloense", sostuvo.

Sánchez señaló que, al solicitar licencia para poder tomar el puesto ofrecido por López Obrador, el exgobernador de Sinaloa dejó de manifiesto que, en las elecciones del 6 de junio, actuó a favor de Morena.

En este tenor, la legisladora denunció la negligencia que mostró el ex jefe del Ejecutivo estatal ante los actos delictivos que la entidad federativa vivió previo y durante la jornada electoral, recordando que incluso secuestraron al Secretario de Organización del PRI de Sinaloa.

"Yo lo único que digo es que decidió ignorar la ola de violencia y las amenazas que apretaron el resultado, o sea, secuestraron al Secretario de Organización del PRI de Sinaloa, así, y todo el mundo lo supo y no pasó absolutamente nada, y no se dijo absolutamente nada () Hubo muchísimos secuestros, no sólo de militancia priista y el dolor también de sus familias, y lo único que hizo el Gobernador es decir que le dieran vuelta a la página", criticó.

Por su parte, Paloma Sánchez expuso que Sinaloa era uno de los estados donde el tricolor sí tenía posibilidades de conservar la gubernatura, ello debido al posicionamiento que traía su candidato, Mario Zamora, por lo que no se explican la razón por la que terminó ganando el candidato morenista Rubén Rocha Moya.

"Sinaloa sí era uno de los estados donde teníamos posibilidades, traíamos un buen candidato y aparte traíamos buenos números, y nadie entendía qué pasó, cómo se dio la vuelta de esa manera", indicó.

La noche del domingo, 31 de octubre, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, dio a conocer que, por mayoría de votos, el Consejo Político Nacional rechazó la licencia que pidió Quirino Ordaz para integrarse al gobierno federal.

Ante ello, la secretaria de comunicaciones institucional del PRI detalló que, si aun así el exgobernador decidiera tomar posesión de la Embajada de México en España, el caso pasaría a la Comisión de Justicia Partidaria, donde se decidiría si este es expulsado del partido al no respetar la resolución del Consejo Político Nacional.