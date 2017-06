Acusan a autoridades del PVEM de sacrificar perros

Por: Jorge Rodarte El Festival Internacional de Cine Guanajuato anunció la presencia de la cantante estadounidense Milck, quien con su canción "Quiet" I can' t keep quiet", (No puedo quedarme callada") logró unificar un mensaje contra la violencia hacia las mujeres, un discurso que después se globalizó, convirtiéndose en un himno de protesta contra diversas causas sociales.