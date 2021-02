Acusan a comisionada de la Comisión Reguladora de Energía por maltrato

Ciudad de México.-La comisionada de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) Norma Leticia Campos fue acusada ante el órgano de control interno (OIC) del organismo de supuestos actos de maltrato en contra del ex comisionado José Alberto Celestinos.

Al interior del organismo circula una carta informal en la que se le señala de violencia y abuso de autoridad en contra de subordinados y en la que se informa que ha sido suspendida por unos días de su cargo.

Al respecto, la funcionaria confirmó a Grupo REFORMA que recibió la denuncia anónima en su contra, que no pudo prosperar por falta de pruebas.

"Sinceramente es un chisme y no va a proceder porque no hay pruebas. Si insiste el OIC estoy segura que en el Tribunal Administrativo lo ganamos. Lo que realmente sucede es que estoy combatiendo la corrupción interna sobre todo en materia de hidrocarburos y gas LP y trabajando mucho para cambiar las formas de trabajo y eficientar los procesos con mayor control (...) estoy pisando intereses, y por otro lado trabajo mucho y cómo no participo en ningún partido político me quieren debilitar de esa manera", explicó la comisionada.

Dichas acusaciones, detalló, no pudieron ser comprobadas durante el proceso que se siguió ante el OIC, por lo que tras la presentación del recurso de revocación, la suspensión no procedió.

La comisionada también negó estar suspendida de sus labores.

"A mi nadie me ha suspendido y yo sigo trabajando, pero desde el despacho jurídico de mi familia vamos a denunciar daño moral para quienes están dañando mi imagen como servidora pública", señaló.

Parte de los ataques, aseveró, es para limitar su intervención en temas de hidrocarburos, donde acusa múltiple corrupción, y que solo se limite a atender temas referentes a electricidad.

