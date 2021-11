Acusan a funcionarios de Sedesol de beneficiarse con programas sociales de la 4T

CDMX.- En su comparecencia ante el Congreso estatal, el Secretario de Desarrollo Social (Sedesol), Guillermo Fernández Sánchez, fue acusado de que funcionarios a su cargo reciben programas sociales de Veracruz y federales, lo cual sería ilegal.

Guillermo Fernández, integrante de la Administración estatal morenista, recibió la documentación con la cual presuntamente se acredita que, además de ser funcionarios estatales, 27 servidores públicos, un jefe de departamento y 26 analistas también reciben beneficios económicos del programa estatal "Sembremos Bienestar Común", así como del federal "Jóvenes Construyendo El Futuro".

La documentación fue entregada por el diputado local del PRI, Marlon Ramírez Marín, durante la comparecencia que ocurrió este miércoles ante la Comisión de Bienestar y Desarrollo Social.

"¿A quién de la dependencia debe atribuirse esta responsabilidad? ¿Tenía conocimiento de la duplicidad en el cobro de ingresos en funcionarios? ¿Qué acciones en materia de transparencia y de procedencia se tomarán?", cuestionó el legislador.

En respuesta, el Secretario afín a la 4T, Fernández Sánchez, aseguró que revisaría la información que recibió, y su respuesta, sería dentro de 48 horas máximo.

"Las reglas no nada más consisten en que los propios funcionarios no lo deban hacer, eso está prohibido, sino que estaban enfocadas en que no se duplicaran programa sociales hacia el público en general, así que esta información que me entrega con nombres, salarios y apoyos, la voy a revisar", afirmó.

"Con mucho gusto en 48 horas, de acuerdo al artículo 154, fracción 8, le contestaré si me lo permite".

En el reporte entregado, se afirmó que el total de funcionarios beneficiados con programas sociales de la 4T reciben un total de 331 mil 398 pesos al mes, adicional a sus ingresos como servidores públicos.