Acusan a precandidato de Movimiento Ciudadano por intento de feminicio en Veracruz

Veracruz.- Valeria Rangel, una joven bailaría de 29 años de edad, denunció al abogado Alberto “N”, de intento de abuso sexual y feminicidio, quien pertenece al partido Movimiento Ciudadano, y era precandidato a diputado por el distrito XV de Veracruz.

De acuerdo con la denuncia de Valeria Rangel, la joven había solicitado asesoría jurídica a Alberto “N” respecto a un asunto inmobiliario, quien acudió al domicilio de la joven para orientarla en un asunto legal.

El pasado 15 de febrero el imputado mantenía una conversación en el domicilio de Valeria cuando este solicitó unas documentos, mismos que la joven buscó en sus pertenencias personales en su habitación.

Valeria declaró que una vez salió de la habitación y regresó con Alberto “N”, este se encontraba armado y apuntando contra ella. Fue entonces que la llevó hasta su habitación donde la empujó hasta tirarla sobre la cama.

“Él al momento con su mano izquierda me sometió, pero no me estaba ahorcando, nada más me estaba sometiendo (…); el vato me empujó y me hacía que me acostara en la cama (…). Me empezó a gritar que era una broma, que es una broma, una broma, suéltame”, contó Valerria a medios locales.

Ambos forcejearon hasta que Alberto le indicó que lo que quería era dinero. La joven fue a uno de sus cajones y pretendió sacar el dinero, sin embargo tomó un desarmador y logró con el arma blanca sacar al abogado de su domicilio.

A un par de días Valeria se dio cuenta que su agresor era precandidato por el Movimiento Ciudadano por el XV distrito de Veracruz, fue entonces que decidió presentar la denuncia en contra de Alberto “N”.

Así, Valeria presento cargos ante la Fiscalía General del Estado por intento de violación, sin embargo, se desconoce el paradero del precandidato.

Por su parte, el Movimiento Ciudadano anunció que retiraba la precandidatura por la diputación del distrito de Veracruz al supuesto agresor sexual.