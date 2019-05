Acusan caos en salud por centralizar

Ciudad de México.- El Gobierno Federal ha generado caos en el sector salud y sufrimiento a pacientes y personal médico, por el propósito de centralizar los servicios e imponer medidas de ahorro, acusó el diputado del PAN, Éctor Jaime Ramírez Barba.

El secretario de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados señaló que, sin duda, las medidas aplicadas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador causaron muertes en los pacientes.

En entrevista, señaló que los decesos se producen por falta de medicamentos e insumos, a raíz de los recortes presupuestarios, o por la programación a varios meses de citas médicas o cirugías, debido a la falta de personal.

"Vemos cómo se ha padecido la reducción presupuestal con el director de un hospital que dice que no tiene materiales ni personal, con la madre de un bebé que necesita un neonatólogo pero no lo hay en los tres turnos, con lo que se pone en riesgo su vida.

De que se está muriendo la gente, no tengo ninguna duda", advirtió el panista.

Señaló que las medidas que se han visto tienen origen en la propuesta de crear el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, que tiene el fin de centralizar servicios y desaparecer el Seguro Popular.

Con doctorados en Administración Pública y en Ciencias de la Salud, Ramírez Barba indicó que el Seguro Popular es un mecanismo de financiamiento que inició en 2004 y que permitió que la gente accediera a los servicios de salud en forma más igualitaria y que hubiera al mismo tiempo más recursos para el ramo.

¡Que fácil es culpar a otros, cuando la crisis que estamos viviendo en materia de salud, se la debemos completa a la #4taTransformación!

La gente votó por ustedes, asuman ese compromiso y ya basta de recortes que están afectando a los mexicanos. #ConLaSaludNo pic.twitter.com/syKDCClfBj — Libia García (@libiadennise) 23 de mayo de 2019

"Ahora, lo que quieren es que los hospitales se regresen a la Federación para operar la salud desde el edificio de Lieja, dónde está la Ssa.

"Pero es un absurdo, en ningún País del mundo el primer nivel de atención se maneja en la Federación más que en dos países, uno se llama Venezuela y otro Korea del Norte. En lugares como Inglaterra, la salud se maneja desde lo local", señaló en entrevista.

El diputado indicó que se quieren centralizar todas las decisiones, desde la compra de medicamentos y hasta el control de personal.

Consideró que la propuesta del Plan Nacional de Desarrollo tiene un escaso planteamiento del sector salud, enfocado básicamente al nuevo instituto y enfocado en los controles al presupuesto.

"En el Gobierno, lo primero que hicieron fue cortar el presupuesto de 2019 en 11 por ciento menos en precios reales cuando se aprobó en diciembre pasado, si bien se logró una ampliación de mil 100 millones, empezaron los recortes y hay un déficit de 2 mil 500 millones.

Es una gran irresponsabilidad del secretario de Salud, del de Hacienda y de todos esos que están armando un sistema caótico en el país", aseveró Ramírez Barba.

Reprobó que la política de austeridad castigue aún más los servicios médicos, con miras a integrar un solo sistema.

"Si hubo corrupción, que se investigue, pero no por ir contra la corrupción que no haya medicamentos; que no se elimine personal que está trabajando en los hospitales, que no deje de haber quimioterapia, que se necesita ahora", señaló Ramírez Barba, quién fue director del Hospital Regional de Guanajuato del ISSSTE.