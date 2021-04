Acusan diputados de Morena de presunta intromisión de Gobierno del Estado en el proceso electoral en Sinaloa

Culiacá, Sinaloa.- El grupo parlamentario de Morena denunció este martes la presunta intromisión del gobernador Quirino Ordaz Coppel en el proceso electoral local a favor del candidato del PRI, y plantearon la renuncia del titular del área de comunicación social del Gobierno del Estado por utilizar presupuesto público con fines electoreros.

Señaló que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió una carta a todos los gobernadores convocándolos a la firma del Acuerdo Nacional por la Democracia, donde se plantea a los gobernadores a que no intervengan en apoyar a ningún candidato de algún partido.

“El 24 de marzo 30 gobernadores se reunieron en Palacio Nacional para firmar el Acuerdo Nacional por la Democracia, dos gobernadores no asistieron so pretexto de problemas de agenda, Enrique Alfaro, y el gobernador de Sinaloa Quirino Ordaz Coppel. Me doy cuenta que nuestro gobernador simplemente no concuerda con los puntos del pacto y es que por lo menos dos puntos de ellos ya los ha violentado”, consideró la diputada Graciela Grijalva.

“Quirino tiene candidato y se llama Mario Zamora, y está destinado parte del presupuesto público para la campaña del candidato del PRI PAN y PRD, es decir, del PRIAN. Ya lo decían compañeros de la bancada la semana pasada, que actualmente están distribuyendo 4 millones de tarjetas de 200 pesos que suman una cantidad de 800 millones de pesos, estas tarjetas traen el logo “Puro Sinaloa” que es la frase e imagen que utilizó en la campaña a la gubernatura el 2016”, reprochó la morenista.

Denunció que el viernes 9 de abril el portal de gobierno del estado de Sinaloa, sinaloa.gob.mx publicó al menos tres notas de campaña del candidato Mario Zamora: “El olvido de Otatillos en el ‘radar’ de Mario Zamora”, “Badiraguato merece que le vaya mejor” y “Estamos listos, dice Mario Zamora desde Badiraguato”.

“Lo que han catalogado ellos como un error, demuestra claramente que los encargados de comunicación del gobierno, también están en la campaña de comunicación de Mario Zamora. Desde el tercer piso podrían estarle haciendo los boletines de prensa al candidato del PRIAN. Y la verdad no es un error, lo que es, es un delito electoral, no solo vale la disculpa, si no la renuncia el titular de comunicación social”, consideró la legisladora morenista.

José Antonio Crespo, por su parte, señaló la persistencia con la que el Gobierno del Estado y el candidato del PRI bordean la delincuencia electoral, sobre la cual el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, debería mostrar por lo menos la misma atención que le brindan los medios de comunicación, consideró.

“Deben ser muchos los temores de derrota, que el PRI y el gobernador ya no simulen ser uno solo; que candidato y gobernador se vistan con la misma propaganda de campaña, como se muestra en algunos portales y que como estrategia política se ofrezca obra pública a cambio de votos, como la carretera anunciada en isla del bosque, en Escuinapa, en la que el candidato del PRI agregó a su desfiguro, el despropósito de anunciar la primera obra pública en la casilla donde tengan más votos”, señaló.

“Increíble proyección anticipada de discriminación por motivos políticos, pero al candidato del PRI habría de decir que la discrecionalidad de la obra pública desapareció de la ley, por más que el gobernador insista en ignorarla exponiéndose al juicio político”, mencionó.

Crespo comentó que “realizar dolosamente propuestas de campaña que incurran en falsedad o sean contrarias al régimen jurídico, como sin duda lo es prometer una obra pública no prevista en ningún programa, constituye una infracción de los candidatos en términos del Artículo 271 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, como también lo es pero por parte de servidores públicos, el incumplimiento del principio de imparcialidad en la aplicación de los recursos públicos, de conformidad con el artículo 275 de la misma ley”.