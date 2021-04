Acusan "golpe de Estado" por extensión al periodo de Arturo Zaldívar

México.- Tras aprobarse en el Senado de la República reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación con las que se extiende 2 años más el período de la presidencia de Arturo Zaldívar al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por mayoría de Morena, los partidos de oposición acusaron que tal enmienda constituye un "golpe de Estado al Poder Judicial".

El señalamiento vino por parte del panista Damián Zepeda, quien además adelantó que su partido impugnará ante los órganos competentes tal disposición.

Luego de una acalorada discusión, el pleno de la Cámara Alta del Congreso de la Unión aprobó reformas contenidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, las cuales fueron propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En ellas se incluyó una reserva presentada por el senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Raúl Bolaños, en la que se determina que el actual presidente de la Suprema Corte se conservará en su puesto hasta el 30 de noviembre de 2024 y no hasta el 2022 como estipula la Constitución al haber sido nombrado en el 2019.

Ante ello, diversos senadores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano alzaron la voz para denunciar la inconstitucionalidad de tal transitorio. Entre los señalamientos más fuertes estuvo el del legislador Damián Zepeda, el cual lo tildó de "golpe de Estado al Poder Judicial".

Por su parte, Dante Delgado, coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, urgió a Zaldívar Lelo de Larrea que no aceptara quedarse más tiempo del que establece la Constitución calificando lo aprobado como una "aberración jurídica" y, de paso, criticando al gobierno del presidente López Obrador como "autócrata" que se encarga de agredir la "dignidad y el decoro".

Por otra parte, hubo otros servidores públicos que aseguraron que ellos no conocieron la propuesta de Bolaños, tal fue el caso de la priista Claudia Ruiz Massieu, quien señaló que ellos no tuvieron acceso a la reserva del senador del Verde y, por tanto, no la apoyaron al negárseles el saber en qué consistía esta.

En redes sociales el sentir de los usuarios se inclinó en este mismo tenor. Una de las más criticas fue la senadora Lilly Téllez, la cual advirtió que lo avalado por la mayoría de morenistas fue a "escondidas y con trampa". Aunado a ello, indicó que el ampliar dos años más el cargo al presidente de la SCJN es un "insulto a la ciudadanía", así como también un "atropello a la democracia".