Acusan niños a Diputados de corruptos 

MONTERREY, NL.-Durante el Noveno Parlamento Infantil, los niños de quinto año de primaria que fungieron como legisladores dejaron en claro que para ellos los Diputados son corruptos, no cumplen lo que prometen y no regresan a sus distritos.



En el mensaje de clausura del Parlamento, el presidente del Congreso, Marco González, les preguntó que qué cambiarían de los Diputados locales y les pidió responder sin censura... y los niños lo hicieron.



"Les voy a hacer nada más una última pregunta y quiero que sean bien sinceros, y se vale decir lo que piensen, ¿eh?, ¿qué creen ustedes que debemos de cambiar los Diputados?", lanzó González.



"Que los Diputados ya no sean tan corruptos como unos que dicen que van a hacer algo y al último ya no hacen nada, lo dejan en el olvido", dijo de inmediato una de las legisladoras infantiles.

A los niños de Nuevo León les preguntaron opinaron sobre que piensan de los diputados. | Cortesía



"Totalmente un argumento válido", respondió el priista, "por eso les digo que sin censura, que opinen".





A esos comentarios se sumaron los que reclamaron acciones, compromiso, que evitaran el aumento en las tarifas del transporte, bajar el costo de las gasolinas y "menos rollo".



"Como dice mi compañera, estoy de acuerdo en que ya hagan lo que proponen", dijo otra de las niñas, "porque hay veces que, por ejemplo, yo tengo mi abuelita y veo que andan en las noticias dice y dice que van a mejorar algo o tal vez no, pero a veces también cuando ella lo necesita y ya se hace la ilusión, al final de cuentas no hacen nada".



"Ustedes dicen puro rollo y pura mentira y luego ya ganando, no hacen nada, se quedan ahí sentados", dijo otro de los niños.



También hubo una niña de una escuela de Doctor Arroyo que pidió que pugnaran porque hubiera más fuentes de empleo en sus municipios.



"Me gustaría que pasaran por colonia para ver qué es lo que hace falta", dijo la niña, "porque en mi comunidad las gentes tienen muchas ganas de trabajar, pero no hay fuentes de trabajo y me gustaría que los Diputados fueran a checar qué es lo que les hacía falta para que haya trabajo, porque con lo que sacan de las cosechas no nos alcanza para sobrevivir".



González dijo que estaba de acuerdo con sus comentarios y en que los niños tuvieran en claro qué es lo que hay que arreglar.



"Queda claro que el sistema político está podrido en todo el país y que qué bueno que nuestros niños tengan muy claro qué es un problema y qué tenemos que cambiar, por eso yo me atreví a preguntarles qué tenemos qué cambiar y me dio mucha satisfacción de que nos señalaron todas las fallas no nada más del Legislativo, sino de cualquier político y del Ejecutivo, como por ejemplo, que no hay que prometer si no se va a cumplir, que hay que tener palabra", expresó.



En la ceremonia, además de González, estuvieron presentes los Diputados María Guadalupe Rodríguez, Asael Sepúlveda y Esperanza Rodríguez, del PT; Alejandra Lara y Melchor Heredia, del PRI; Horacio Tijerina, de Movimiento Ciudadano; Luis Armando Torres, de Morena, y Tabita Ortiz, del PES.