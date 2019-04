Acusan que ex funcionarios asesoraban en NAIM 

Cd. de México, México.-El Secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, reveló que ex funcionarios de distintos sexenios fueron contratados como asesores en la construcción del aeropuerto de Texcoco.



Se trata de ex colaboradores de los ex Presidentes Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, que fueron contratados por el gerente del proyecto aeroportuario, Parsons International Limited.



Por la mañana, en Palacio Nacional, Espriú ventiló que entre los asesores se encontraban el fallecido Alfredo del Mazo González, ex Gobernador del Edomex y padre del actual Mandatario estatal, y Alfredo Elías Ayub, quien fue titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a lo largo de los sexenios de Zedillo, Fox y Calderón.



De acuerdo con un listado compartido por la SCT, también fungió como "consejero de estrategia técnica" Eugenio Laris Alanís, que fue director de Proyectos de Inversión Financiada de la CFE en todo el tiempo en que Ayub fue director de la empresa.

Se revelaron la identidad de los asesores del aeropuerto de Texcoco. | Reforma



En 2014, Laris Alanís fue por Enrique Ochoa presidente del Consejo Consultivo Técnico de la CFE.

Otro asesor del NAIM, con categoría de "consultor de alto nivel", era Aarón Dychter Poltolarek, subsecretario de la SCT con Zedillo y Fox, y ahora dueño de la empresa constructora ADHOC.El ex director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) durante la gestión de Zedillo, Guillermo Guerrero Villalobos, también fue contratado como "consultor de alto nivel".Entre los asesores del NAIM también se encuentran Alejandro Vázquez Vera, de la empresa IPISA, que supervisó el proyecto de la controversial Línea 12 del Metro.También participaron los consultores Felipe Ochoa Rosso y John D. Kasarda.

Los asesores fueron contratados para el proyecto aeroportuario. | Reforma



Espriú cuestionó que estos asesores tenían atribuciones que les permitían influir en aspectos técnicos y financieros delicados del proyecto.



De acuerdo con el documento proporcionado por la SCT, asesores como Del Mazo y Ayub podían fungir como enlaces con entes gubernamentales, incluyendo estados y municipios.



"Hago un paréntesis por instrucciones superiores para decirles que este contrato con Parsons, que según se dijo siempre estaba a la vista del público en la página del aeropuerto, decíamos que estaba el contrato, pero no estaban los anexos. Y en los anexos hay información muy seria y muy delicada.



"En el anexo C de ese contrato con Parsons hay una hoja de asesores en donde dice que dentro del Grupo de Parsons hay asesores estratégicos que tienen algunas funciones importantes. Asesores estratégicos en política en todas las fases del proyecto, consultoría para controlar efectos adversos y que van del proyecto y sobre acciones compensatorias para los participantes en el proyecto en los gobiernos estatales de México, Hidalgo y Distrito Federal", refirió Espriú.