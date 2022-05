Adalina Dávalos contempla denunciar penalmente a funcionarios tras la detección de dos tumores de Bronco

Monterrey, Nuevo León.- La esposa del ex Gobernador Jaime Rodríguez, Adalina Dávalos, contempla denunciar penalmente a funcionarios estatales tras la detección de dos tumores a "El Bronco".



A su salida del Hospital Universitario, el equipo legal del ex Mandatario estatal y la ex Presidenta del DIF estatal coincidieron en que están analizando una estrategia legal contra quienes resulten responsables por la inspección tardía al ex Gobernador, por lo que están reuniendo información solicitada a distintas dependencias estatales.



"Independientemente de lo que su defensa haga, yo voy a hacer todo lo que esté, como familia, haciéndolo legalmente contra quiénes son responsables hoy de que Jaime (Rodríguez) puede estar en riesgo", expresó Dávalos.

Leer más: Operan a Jaime Rodríguez, "El Bronco"; le detectan 2 tumores



Ayer, se reveló que al ex Gobernador Jaime Rodríguez le fueron detectados dos tumores de uno y cuatro centímetros, que podrían representar cáncer de colon.



Dávalos dijo que "hay muchos" responsables.



"Alzo mi voz en contra de la Secretaria de Salud, porque dijo palabras muy hirientes hace días, (dijo) que Jaime estaba en una situación se salud normal, que no había nada grave, y como ella no se puso en el lugar de esposa, de mujer y de madre en poder decirle a Jaime y a mis hijos que su papá puede tener cáncer", señaló.



"No voy a detenerme ante esta situación que vivimos como familia, pero también los abogados no se van a detener a poder señalar y defender todo, desde el día uno que se les dijo que Jaime requería una atención y no lo hicieron".



El equipo legal que representa a Adalina Dávalos es distinto al que defiende al ex Gobernador, aclaró el abogado Gabriel García.



"Nunca", señaló García, "se ha tratado de una estrategia legal, su tema es médico, su tema de salud es real".

Leer más: "Feliz Día de las Madres cuando no falte ninguna": En medio de una ola de desapariciones Samuel García organiza evento



Aseguró que el equipo médico del Hospital Universitario expuso que existen "muchas probabilidades" de que se trate un tumor con derivado de cáncer de colon.



A Rodríguez aún le falta una operación relacionada al padecimiento de divertículos.